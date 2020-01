On en sait désormais un peu plus sur l’adolescent retrouvé mort dans le train d’atterrissage d’un avion Air France. Une macabre découverte faite mercredi matin à l’aéroport de Roissy, près de Paris. L’avion en question était parti la veille d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Des enquêtes ont été ouvertes dans les deux pays. On connait désormais l’identité de la victime.

Il s’appelait Laurent Barthélémy Ani Guibahi. Il avait 14 ans, 15 le mois prochain. Il était élève en 4e au lycée municipal Simone Ehivet Gbagbo de Yopougon. Et selon le personnel de l’établissement, c’était un garçon frêle et discret. Un élève moyen.

Il vivait chez son père, prof de math dans un autre établissement, et remarié avec une femme, vigile de son état, avec qui les relations n’étaient pas faciles. Lundi matin le jour de la rentrée, le jeune garçon a quitté le domicile familial, mais n’est pas venu à l’école et n’est pas rentré chez lui le soir. Ses parents se sont inquiétés, ont appelé le lycée et diffusé sa photo dans tout le quartier.

C’est un sac retrouvé sur le tarmac de l’aéroport mardi soir qui a permis aux enquêteurs de faire le lien. Un sac qui contenait l’uniforme du lycée.

Selon les enquêteurs, l’adolescent aurait réussi à escalader le mur d’enceinte de l’aéroport, puis se serait caché dans un espace vert. Mardi soir, des membres d’un équipage d’Air Cote d’Ivoire ont d’ailleurs signalé la présence d’un individu sur la piste. Mais gendarmes et pompiers dépêchés sur place ne l’ont pas trouvé.

Après avoir passé au crible les vidéos de surveillance, les enquêteurs se sont aperçus que l’adolescent était monté dans le train d’atterrissage du Boeing d’Air France au moment où celui-ci faisait son demi-tour en bout de piste avant le décollage.