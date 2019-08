La Convergence Takhawou Donoy Magoum Lislam a tenu un point de presse ce mardi 20 aout 2019 à la maison de la presse pour dénoncer ce qu’ils appellent un « fléau anti-islam » et les audios sur lesquels des insultes sont faites à l’endroit de Serigne Touba, Mame Maodo entre autres érudits de ce pays.

La convergence composée de toutes les confréries de ce pays a par la voie de leur de leur chargé de communication Mame Mactar Gueye de l’ONG Jamra, dénoncé de vive voix les nouvelles formes d’agression faite sur les icones du soufi dans ce pays.

A travers des publications anti islamique sur les réseaux sociaux des personnes s’attaque à l’islam, une situation qui n’est pas sans conséquence selon le représentant de l’ONG Jamra car elle pourrait mettre le pays à feux et à sang si rien n’est fait pour stopper ce nouveau fléau qui prend de l’ampleur.

Le député Serigne Bara Dolly, membre de la convergence, à crier haut et fort sa colère contre ses nouveaux ennemis internes de l’islam. Il a assuré qu’un projet de loi allait être introduite à l’Assemblée pour protéger nos érudits contre toute ces dérives langagières à l’instar de l’article 80 de la Constitution qui interdit tous dérives envers le chef de l’Etat.

Ladite convergence créée ce dimanche 18 août a saisi les autorités et une marche pacifique de dénonciation tout en blanc vêtu et autorisée sera organisé ce vendredi après la prière pour interdire à quiconque soit-il de dénigrer ces icônes qui tiennent la stabilité de ce pays.

Aliou Ngom ( Stagiaire) pour Xibaaru