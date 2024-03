Le maire de Sindian se veut clair…«le choix c’est Amadou Ba»

Aux dernières heures de la campagne électorales, les différents responsables de Benno Bokk Yaakaar du département de Bignona ont multiplié les appels en direction des populations. Parmi eux, il y a Ansoumana Sané, jeune leader et fidèle au Président Macky Sall devenu Maire de Sindian et directeur général de l’agence de régulation des marchés (ARM). Sa montée en puissance a fait rallier beaucoup de jeunes notamment de sa commune à sa cause.

Dans un entretien accordé à Xibaaru, il s’est adressé à la population du Fogny et de la Casamance entière. Pour lui, le choix est bien clair : «il faut choisir la continuité des différents projets et chantiers en cours que d’opter pour le recommencement». Le bon choix pour lui c’est Amadou Ba qui incarne l’espoir de la jeunesse des femmes et du troisième âge puisqu’il s’est engagé à poursuivre, consolider et élargir les actions entreprises par le Président Macky Sall dans un programme où les populations de la Casamance se retrouvent et ont été bien servi.

Le DG Ansoumana Sané ne doute pas une seule seconde que les population se ressaisiront cette fois pour voter pour la stabilité garantie par l’expérience d’Amadou Ba doublée de sa maîtrise de la conduite des affaires de l’Etat.

L.Badiane pour Xibaaru