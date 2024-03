Bignona : Les patriotes pour «une passation de pouvoir par force» le 2 avril

Pour les patriotes de Bignona, il n’est pas question que Macky Sall n’assiste pas a la passation de pouvoir le 2 Avril avec, pour eux, Bassirou Diomaye Faye.

En effet, comme le Président Sall a annoncé qu’il partirait le 2 Avril à la fin de son mandat, les partisans de Bassirou Diomaye Faye du département de Bignona appellent à voter et élire leur candidatdès le premier tour pour forcer le Président sortant à lui passer le témoin avant de partir.

C’est le mot d’ordre donné par Yankhoba Diémé, coordonnateur départemental de la dite coalition du département de Bignona. Il a lancé ce défi à l’occasion du meeting organisé par « La caravane du Blouf » dans le village de Karthiack.

C’est pour cette raison qu’il a appelé à la mobilisation des jeunes, des femmes, des anciens, bref de toute la population, pour réussir le challenge. Et ce, dès Dimanche pour mettre fin au règne du régime en place et installés Diomaye et Sonko pour amorcer les vrais changement pour un Sénégal prospère dans une Afrique libre et qui avance.

L.Badiane pour Xibaaru