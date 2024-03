Le Think tank politique Humaniste désavoue le président Macky Sall

Le Think tank politique Humaniste, Écologiste et Libéral HEL MOOY NITT se désavoue du président Macky Sall, reste sensible à la candidature de Boubacar Kamara et appelle à voter Amadou Bâ

Les Libéraux, humanistes et écologistes estiment que la décision cavalière du président de la République Macky du 3 février 2024 de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024 et le vote à l’Assemblée nationale le 5 février de la même année d’une loi de prorogation du mandat présidentiel est une véritable forfaiture et une tentative de coup d’État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Devant le désaveu du Conseil constitutionnel, que nous félicitons au passage, le président Macky Sall a utilisé toutes sortes de subterfuges pour saboter le processus électoral avec comme seul objectif, son désir machiavélique de se maintenir au pouvoir.

Coincé de tout bord, en interne comme à l’international, aigri qu’il est, le président Macky Sall a dans un ultime doigt d’honneur, décidé, contre l’avis de l’écrasante majorité des Sénégalais, de faire voter une loi d’amnistie et d’autoamnistie. Cette loi d’amnistie et d’autoamnistie constitue une souillure à la mémoire des victimes de mars 2021 à février 2024 et un quitus à l’impunité.

Pour toutes ces raisons, malgré un bilan matériel que certains jugent acceptable, le Think Tank des Libéraux, humanistes et écologistes considèrent que le président Macky Sall est passible de haute trahison et se désavouent par conséquent de lui.

Après avoir suivi attentivement la campagne électorale de tous les candidats et après avoir lu la plupart de leurs programmes, le Think tank politique HEL MOOY NITT se dit très sensible au sérieux et à la pertinence du programme et de l’offre politique du candidat Boubacar Kamara qui lui-même présente un bon profil et toutes les garanties d’un bon président de la République.

Mais, pour cette élection présidentielle, les populistes, révolutionnaires voire anarchistes n’ont jamais été aussi proches du pouvoir. Pour leur faire barrage, les libéraux humanistes et écologistes appellent à voter pour le candidat qui a une grande expérience d’homme d’État, qui soit le plus rassembleur possible, qui a de l’empathie, qui est solide, mobilisé et prêt à exercer pleinement les fonctions de président de la République avec toute la gravité et la solennité que cela requière et qui a le plus de chance de gagner. Le candidat Amadou Bâ est le candidat idéal qui présente le plus ces garanties.

Par conséquent, le Think Tank des Libéraux humanistes et écologistes appellent à voter Amadou Bâ pour un Sénégal stable, réconcilié avec lui-même, meilleur et prospère dans un respect de l’état de droit et de la démocratie et qui préserve notre identité culturelle et religieuse.

Paris le vendredi 22 mars 2024.

Kaaw Sadio Cissé

Président fondateur du Think tank politique HEL MOOY NITT.