Le mouvement « Sicap Debout » a choisi son candidat…pour 5 bonnes raisons

Il y a cinq bonnes raisons de se déplacer ce dimanche 24 mars 2024 pour aller voter pour les élections présidentielles au Sénégal en faveur du candidat Amadou Ba pour éviter d’avoir des remords. Il ne reste donc plus, comme le disait Valéry Giscard d’Estaing, qu’à faire « le bon choix » le choix de la raison.

Je vote Amadou Ba parce que c’est le seul candidat qui propose un programme concret, réalisable et chiffré.

Loin des artifices et de toute démagogie le candidat Amadou Ba propose un programme qui oscille entre continuité et nouveautés basé sur trois axes.

Le Président Amadou Ba qui se positionne comme le « Président de l’emploi des jeunes » va créer une économie compétitive à travers une transformation structurelle de l’économie et l’accélération de la croissance qui permettra de générer 1 000 000 d’emplois. Il ambitionne aussi de faire du Sénégal la locomotive économique de la CEDEAO et de l’Afrique.

Le Président Amadou Ba va dans son programme « renforcer la résilience des communautés » en valorisant le capital humain et le capital humain à travers le renforcement de l’éducation et la formation, la santé et la nutrition, l’eau et l’assainissement, l’urbanisme et l’habitat mais aussi l’environnement et le développement durable.

Le Président Amadou Ba va relèver aussi le défi de la paix véritable, « Pour une gouvernance et une diplomatie orientée vers la stabilité et la sécurité » en mettant l »accent sur l’amélioration de la performance, la qualité et l’accessibilité du service public, l’équité sociale et territoriale, la justice, la sécurité et la souveraineté.

Le programme du candidat Amadou Ba qui permet d’apprécier sa vision politique s’adosse à de l’existant et non à des théories s’articule autour de vingt-deux (22) projets et (13) réformes phares pour un cout de 27 182 milliards sur la période 2024-2028.

Je vote Amadou Ba parce que c’est le candidat le plus apte à diriger le Sénégal

Un Président de la République ne peut pas se permettre de passer par un tiers ou par un aréopage de conseillers et d’experts pour diriger un pays car « L’élection présidentielle, c’est la rencontre d’un homme et d’un pays, d’un homme et d’un peuple » qui engage la responsabilité individuelle du candidat vis-à-vis de son peuple. Un homme d’Etat doit se baser sur son expérience, sa compétence et sa culture personnelle pour choisir le cap à suivre pour son pays.

La diversité des expériences du Candidat Amadou Ba qui a occupé tour à tour les fonctions de directeur général des Impôts et des Domaines, de Ministre de l’Économie et des Finances de 2013 à 2019 puis de Ministre des Affaires étrangères jusqu’en 2020 et enfin celle de premier ministre en septembre 2022 lui donne les aptitudes à pouvoir s’adapter aux différentes exigences de la fonction présidentielle. Le candidat Amadou Ba a aussi l’avantage pour avoir été Ministre des Affaires étrangères d’avoir une bonne connaissance des relations internationales, des enjeux géopolitiques.

Je vote Amadou Ba parce que c’est le candidat le plus apte à répondre aux préoccupations des Sénégalais

Il est très dangereux de faire croire au peuple que la politique peut tout changer, cela revient à minimiser la résistance du réel et les complexités du monde. Faire croire que « quand on veut, on peut » relève de l’imposture intellectuelle. Pour répondre aux préoccupations des sénégalais il faut une compréhension directe des principales problématiques économiques, sociales ou géopolitiques.

Contrairement aux autres candidats Amadou Ba à l’avantage d’avoir une bonne maitrise des sujets les plus essentiels notamment les questions financières ,d’emplois, éducatives, sociales, sécuritaires et environnementales pour avoir été l’architecte du Plan Sénégal Emergent (P.S.E) .Grace à son parcours et son expérience Amadou Ba va pouvoir trouver rapidement des solutions aux préoccupations des sénégalais en s’appuyant sur un constat lucide de la situation du pays et non sur des analyses initiales erronées qui relèvent du tâtonnement et à la limite de l’utopie .

Je vote Amadou Ba parce que qu’il a les qualités d’un Président de la République

Un candidat appelé à assumer la fonction présidentielle doit avoir de grandes qualités, de grandes capacités et une forte personnalité.

Le candidat Amadou Ba est un rassembleur qui a une grande capacité de résilience car l’Homme d’État qui divise est pareil au médicament qui tue. Garantir la paix et l’unité est l’une de ses missions principales. Distiller la haine le déshonore ; marginaliser une communauté de personnes lui donne tort ; faire du sectarisme le rend petit. Un Président de la République n’a à être l’avocat d’aucune obédience, d’aucune confession ou confrérie : il représente la Nation.

Le candidat Amadou Ba est aussi n homme discret qui ne divulgue pas des secrets d’Etat, sans lesquels il n’y aurait pas d’Etat et il a de la retenue dans ses paroles et actions. La parole publique n’est pas n’importe laquelle ; elle ne doit pas être rare, mais doit être attendue. Savoir parler ne signifie pas réaliser des envolées lyriques ou démagogiques, mais savoir se faire écouter et être félicité pour le contenu de son propos. Un Président de la République doit également utiliser ses mots avec parcimonie, car il est indécent pour une autorité d’ouvrir la bouche au moindre bruit.

Je vote Amadou Ba parce que je fais le choix de la raison contre le choix de l’émotion

Les sénégalais doivent élire celui qui doit incarner l’unité nationale, définir la politique de la nation et d’en assurer une exécution, celui qui va désormais nommer aux emplois civils et militaires. Nous allons donc d’élire celui à qui nous allons confier notre destin, notre avenir, notre devenir, notre vie.

Ce dimanche 24 mars 2024, les sénégalais seront donc appelés à faire le choix entre la raison guidée par l’expérience et la compétence incarnée par le candidat Amadou Ba et la volonté de changement à tout prix guidée par l’émotion et incarnée par l’opposition.

Face à cette situation il faudra faire le choix de la raison à savoir voter massivement pour le candidat Amadou Ba qui incarne l’expérience et la compétence pour l’intérêt du Sénégal !

SADA DIALLO

PRESIDENT DU MOUVEMENT SICAP DEBOUT