Le malheur s’abat sur Macky…les scandales de la fin de règne

Ça sent la fin du règne de Macky Sall. Et comme toute fin arrive avec son cortège de bonheur ou de désolation, celle de Macky Sall est ponctuée de scandales à répétition. Il ne se passe pas un seul jour sans que les scandales du régime fassent les titres des quotidiens. Des inondations aux spéculations foncières, Macky et son gouvernement inexistant sont accusés d’incompétence, de détournement d’objectifs et de vente du patrimoine foncier de l’État. Le dernier scandale en date est l’octroi d’un terrain de 8600m² du foncier l’Ecole supérieure d’économie appliquée (ESEA) à la société immobilière Sertem Properties en contrepartie d’un ridicule loyer de 5.160.000 francs CFA par an…Une succession de scandales qui assombrit l’avenir de Macky Sall…

Pourtant, si Macky Sll a été élu Président de la République en 2012, c’est sur sa profession de foi, d’instaurer une gestion sobre et vertueuse. Macky Sall a été acclamé partout, tant il a montré une volonté très forte que le Sénégal sera désormais à l’abri de certains gros scandales. Il avait comme slogan, la bonne gouvernance. Mais force est de constater que sous son régime, les choses se sont empirées. On y va de scandales…en scandales.

Les Sénégalais ont toujours en mémoire l’affaire Pétro-Tim, les conditions dans lesquelles Sen EAU s’est vue attribuée le contrat de gestion de la distribution de l’eau en milieu urbain et périurbain… Les scandales n’en finissent sous le régime du Président de la République Macky Sall. Les Sénégalais, au fil des dernières élections qui viennent de se dérouler, ne cessent de lui tourner le dos.

On dit du régime du Président de la République qu’il est finissant. 2024 va être la fin de son règne. De tout cela, les tenants du régime en ont cure. On dirait qu’ils narguent les Sénégalais. Les scandales se multiplient au Sénégal. On en constate partout. Le peuple sénégalais qui s’est mobilisé, s’est battu en 2012 pour faire partir le régime du Président Me Abdoulaye Wade et d’acclamer au pouvoir Macky Sall, ne le mérite pas du tout.

Les Sénégalais n’en voulaient plus de tous ces scandales qui éclaboussaient le régime du Président de la République, d’alors Me Abdoulaye Wade. Aujourd’hui, la situation est devenue pire. Les scandales sont légion, contrairement aux engagements qu’avait pris solennellement le Président de la République Macky Sall. C’est pourquoi, il est aujourd’hui en divorce avec le peuple sénégalais.

Ce sont là, les signes que son régime est finissant. Les Sénégalais n’attendent plus que 2024 pour se débarrasser du pouvoir de Macky Sall. On n’a même pas fini de parler des conditions dans lesquelles, une partie du foncier de l’hôpital Le Dantec va être octroyée, que l’on parle de cet autre patrimoine foncier qui concerne ESEA. C’est comme si on se moque du peuple sénégalais. Trop, c’est trop.

Les scandales touchant particulièrement le foncier se multiplient au Sénégal. Et pourtant en 2021, Le chef de l’État avait récemment été alerté sur de possibles dérives liées à l’attribution des terres et avait promis la mise en place d’une « brigade du foncier », sous contrôle de la gendarmerie. Mais cette brigade n’a jamais vu le jour. Des instructions du président qui n’ont jamais vu le jour et qui ont abouti au bradage des terres comme celle du foncier de l’ESEA (ex ENEA).

Les tenants du pouvoir agissent comme s’ils croient en terre d’impunité. C’est là où ils se trompent. La chute de l’actuel régime s’annonce, et beaucoup vont devoir rendre des comptes au peuple sénégalais. Tout ce que Macky Sall avait promis avant d’être élu Président de la République, les Sénégalais ne le voient pas.

Où se trouve la gestion vertueuse et sobre du pouvoir. Sous Macky Sall, pour dire vrai, les choses se sont considérablement empirées. A un point tel que tous ceux qui créent toutes ces impunités, se croient à l’abri de toutes poursuites. Ils n’ont qu’à s détromper. Les Sénégalais attendent que 2024 pour le démontrer. Et tous ceux qui sont acteurs de tous ces scandales, vont être poursuivis, et traduits devant les tribunaux.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn