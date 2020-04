Le meilleur joueur en talent pur…ce n’est ni Messi ni Cristiano

Les comparaisons ont bien souvent des limites. Mais pour José Mourinho, il ne fait aucun doute que Ronaldo le Brésilien est le joueur le plus talentueux qu’il ait croisé dans toute sa carrière. Même en incluant Messi et Cristiano dans sa liste. Durant la saison 96-97, José Mourinho était au FC Barcelone en même temps qu’un certain Ronaldo. Et manifestement, il n’a jamais vu mieux depuis que ce que pouvait proposer « El Fenomeno ». « Cristiano (Ronaldo) et Leo Messi sont restés sur le toit du monde pendant 15 ans, des carrières longues et pleines de réussite. Mais si on parle strictement de talent pur, personne ne dépasse Ronaldo. Quand j’étais à Barcelone avec Bobby Robson, je me suis rendu compte que c’était le meilleur joueur que j’avais vu dans toute ma vie », a justifié l’actuel entraîneur de Tottenham pour Live Score. Ronaldo n’a sans doute pas eu la carrière qu’il aurait pu avoir même s’il a brillé sur les terrains en Europe ou avec la sélection brésilienne avec laquelle il a été champion du monde. C’est bien simple, Ronaldo avait du feu dans les jambes. « Les blessures ont tué sa carrière qui aurait pu être encore plus incroyable. Mais le talent qu’il avait à ses 19 ans, c’était quelque chose d’incroyable. Si on parle exclusivement de talent, personne ne le dépasse », a ajouté. Impossible de se montrer plus élogieux…