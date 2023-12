Le mensonge de Sonko et ses avocats prend forme…Les populations tremblent

L’affaire Sonko devient une affaire de stabilité nationale. Le nom du détenu le plus célèbre de la prison du Cap Manuel circule dans les foyers depuis que le juge Ousmane Racine Thione a publié l’ordonnance définitive de son jugement rendu le 14 décembre 2023. Les avocats de Sonko ont communiqué à leur manière sur ce jugement…Et Sonko lui-même par des canaux officieux a fait courir le bruit sur sa libération. Et ce que Benno Bokk Yaakaar et son candidat n’ont pas encore compris, c’est que la libération de Sonko circule partout, dans les foyers, dans les rédactions et dans les rues…

Personne ne sait à quel point le phénomène Sonko reprend de l’ampleur. Et cela commence dans les rues et dans les foyers les plus modestes. Comment le mensonge des avocats de Sonko et les rumeurs colportées par les officines dormantes du maire de Ziguinchor peuvent être aussi nuisibles.

La rédaction de xibaaru a été submergée d’appels ce lundi matin. Des ménagères ou des membres d’autres catégories professionnelles appellent pour demander si « c’est vrai que Sonko va sortir incessamment de prison » …La rédaction pensait que cela se limiterait à deux ou trois appels…Mais tout le long de la journée, la rumeur enflait. On pouvait penser à une question sur le parrainage de Sonko mais surtout pas sur sa libération qui n’est pas encore envisagée.

Mais d’où viennent ces rumeurs ? Ce sont les avocats de Sonko et ses officines qui relaient les infos pour faire renaître Sonko dans le cœur des populations. Mais cela a eu un effet contraire. On sentait dans la voix des personnes qui appelaient, la peur. Une femme d’une cinquantaine d’années, interpelée sur cette rumeur, a montré sa stupeur et sa crainte sur une éventuelle libération de Sonko.

Dans plusieurs ménages rien qu’à l’idée d’entendre la rumeur comme quoi Ousmane Sonko va être bientôt libéré on se fait des soucis. Certains responsables de famille ont toujours eu peur quand Ousmane Sonko alors libre, lançait des appels aux jeunes les incitant à la violence, créant ainsi l’instabilité dans le pays. Ces responsables de famille avaient peur que leurs enfants ne descendent dans la rue, suivant ainsi les mots d’ordre de Sonko.

Sonko s’est taillé une réputation d’un homme violent dans de nombreux ménages. Et certains responsables de famille, depuis qu’il a été jeté en prison, savourent ces moments de paix. Tout le monde sait que le pays est devenu ainsi calme. L’on comprend aisément les inquiétudes de ces responsables de famille alors que la rumeur enfle que Sonko va bientôt être libre.

Une rumeur que l’intéressé lui-même a distillé depuis la prison où il se trouve. Et il n’est pas seul. Ses avocats aussi participent à vulgariser la rumeur. La stratégie, elle est très claire, c’est remobiliser les troupes dans les rangs des partisans du maire de Ziguinchor en leur faisant croire que celui-ci va être bientôt être libre et qu’il prendra part à l’élection présidentielle de février 2024.

Ils comptent en même temps mettre la pression dans le camp du pouvoir en poussant les partisans de Sonko à la rue pour exiger sa libération. Ousmane Sonko et ses avocats veulent manipuler le peuple et si le pouvoir n’y prend garde, ils parviendront à leur fin. La preuve, ces responsables de famille qui commencent à se faire des soucis, rien qu’à avoir l’idée que Sonko est sur le point de recouvrer la liberté.

Ousmane Sonko et ses avocats ont bien élaboré leur plan. Et dans le camp du pouvoir, on n’a rien vu venir. Sur ce plan-là, ils sont en train de réussir véritablement leur coup. Ils ont vaincu le camp de Benno Bokk Yaakaar sur ce coup-là. Ils ont réussi à distiller la rumeur qu’Ousmane Sonko va être bientôt libre. Du côté des partisans d’Ousmane Sonko, on est en train de jubiler et de crier à la victoire, tandis que c’est l’inquiétude dans certains ménages.

Le camp du pouvoir a fort à faire en matière de com’…Ousmane Sonko et ses avocats sont en train de prendre une longueur d’avance sur le camp du pouvoir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.com