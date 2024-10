Le message fort de Sadio Mané à Aliou Cissé

L’international sénégalais Sadio Mané a adressé un message de à Aliou Cissé limogé par la fédération sénégalaise de football sur ordre de la tutelle.

« Tu as été l’incarnation positive de notre sélection pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de notre équipe nationale ne sera pas vain. On retiendra en toi un homme qui aime le drapeau de son pays et celui qui s’est battu pour hisser haut nos couleurs. Merci Champion pour services rendus», a-t-il réagi.

Pour rappel, le sélectionneur national Aliou Cissé a été remercié avec le non renouvellement de son contrat malgré le fait que Me Augustin Senghor a voulu prolonger le bail avec Coach Aliou Cissé jusqu’à l’année prochaine afin de continuer le travail en vue de la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc et la prochaine coupe du monde.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn