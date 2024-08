Le ministère de la santé reçoit l’UNFA pour mettre fin aux décès maternels

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy a reçu en audience, Mme Tracey Hebert Seck, représentante de l’UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) ou Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP), ce jeudi 22 Août 2024 pour discuter du programme de coopération.

Les points abordés par Mr le ministre et Mme Hebert Seck ont tourné autour de la mise en œuvre du Plan stratégique 2022-2025 visant à atteindre les Trois résultats transformateurs de l’UNFPA d’ici 2030 : mettre fin aux décès maternels évitables, répondre aux besoins en planification familiale et éradiquer les violences basées sur le genre.

Ils ont également exploré les moyens de renforcer la couverture sanitaire universelle, en particulier pour les populations vulnérables.

