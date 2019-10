Programme des 100mille logements lancé : Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat a annoncé hier que les logements sociaux couteront entre 10 et 12 millions pour 2 chambres, salon construits sur un terrain de 150 m 2. « Pour en bénéficier, d’abord il faut être sénégalais, avoir une activité économique salariée ou non, formelle ou informelle et ne pas être propriétaire d’un autre logement », a expliqué Abdou Karim Fofana qui a besoin de 1500 milliards sur 5 ans pour boucler le programme