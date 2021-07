Le « mouvement Karim Président » veut un rapport de force contre…Macky Sall

Déclaration du Mouvement Karim Wade (MKP) section Saraya/Kédougou

Une telle situation, un tel comportement de Macky Sall est une désolation totale pour tout le peuple sénégalais.

Une déception et un perte de temps selon les participants à son dialoguiste .

Il est temps alors de corriger cette injustice .

Il est temps monsieur le Président de la République de corriger une injustice qui perdure mes chers frères et sœurs du parti démocratique sénégalais.

Macky Sall n’est pas un homme de paix et de dialogue, il est loin d’être dans les dispositions de négociation pour rétablir Karim Wade dans ses droits civils et politiques.

Macky Sall est complètement en déroute démocratique, il est prèt à sacrifier quiconque pour se maintenir au pouvoir.

Karim Wade est en réalité électeur et éligible selon l’ancien ministre Sidiki kaba car d’après ce dernier, il garde ses droits civils et politiques.

Au-delà de Sidiki Kaba, le juge lui-même a refusé de suivre le procureur qui voulait qu’on retire à Karim Wade ses droits civils et politiques .

Cette demande n’a pas été suivie par le juge qui a certes condamné Karim Wade mais à côté,il a clairement signifié que Karim Wade garde ses droits.

Pour allons nous continuer à accepter la volonté injuste de Macky Sall ?

De quoi, avons nous peur ?

Chers frères et sœurs, le moment est venu de dire à Macky Sall stopper .

Le moment d’exiger le retour de Karim Wade est plus que jamais un impératif.

C’est pas à Macky Sall de priver Karim Wade de ses droits politiques et civils mais les juges.

Il revient de la compétence du juge uniquement de priver Karim Wade de ses droits, malheureusement tel n’a pas été fait.

Donc ,il va falloir demander à Macky Sall de trouver en urgence une solution appropriée parmi lesquelles :

-je lui demande d’organiser une révision du procès

À défaut, voter une loi d’Amnesty pour rattraper cette erreur, cette théorie de l’erreur historique pour se réconcilier avec la démocratie .

Cette situation d’injustice confirme d’avantage l, aboutissement de l’esprit civil et l’esprit public et cela constitue un coup dure pour l’application d’une démocratie qui devient de plus en plus auto humiliante .

Macky Sall et son clan sont aujourd’hui à l’origine de nos situations précaires en démocratie,dans la justice c’est le comble .

Peu parmi les magistrats sont aujourd’hui libres.

Chers frères et sœurs, le cas Karim Wade ne peut se régler par une justice car elle n’a jamais privé Karim de ses droits.

Seul le rapport de force obligera Macky à surseoir à cette forfaiture orchestrées par son entourage .

le moment est venu mes chers frères et sœurs du parti, karimiste et wadiste de prendre nos courages à deux mains pour faire plier Macky Sall qui se croit être au dessus du peuple.

On ne plus accepter que la volonté de Macky Sall reste la seule volonté qui vaille.

Faisons le retour de Karim Wade une réalité.

Faisons le retour de Karim Wade un combat de vie ou de mort

Battons nous en respectant ce que la loi nous permet de faire.

Pour le retour de Karim et son réhabilitation ,je m’engage.

Vive Karim Wade !

Vive le pds!

Vive mkp!

FIly cissokho :

Coordinateur régional mkp/kedougou

Coordinateur des karimiste de kedougou.

Responsable pds /saraya.