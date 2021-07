Révélation sur l’alliance invincible de Macky Sall…avec le « Gloria »

L’Alliance Invincible

Ceux qui doutent de l’intelligence politique de Macky Sall doivent se rappeler qu’il est devenu président après seulement trois ans d’opposition…tandis que celui qu’on surnomme le Pape de la politique du Sénégal a mis 26 ans avant de franchir les portes du Palais de la république. Et quand cet homme (Macky) dit qu’il veut rester au pouvoir jusqu’en 2035, il faut le croire…Et pour y arriver, Macky Sall est en train de peaufiner une alliance politique invincible…Révélations

Macky Sall ne cache plus ses ambitions de briguer un troisième mandat…Et peut être un quatrième. Et pourquoi pas des mandats illimités comme au Cameroun chez Biya qui a fait 39 ans au pouvoir (depuis le 6 novembre 1982) ou au Congo chez Sassou Nguesso qui cumule 37 ans de pouvoir (De 1979 à 1992 et de 1997 à nos jours). Et Macky y pense sérieusement depuis qu’il a compris qu’avec le jeu des alliances il peut rester au pouvoir ou en alternance pendant plusieurs années comme l’ont fait Poutine et Medvedev en Russie.

Et pour arriver à créer une alliance solide, le président Macky Sall a besoin de partenaires idéologiques sûrs. Dans un premier temps, Macky Sall s’est personnellement lancé dans la création d’une alliance qui vaut son pesant d’or. Le premier élément de l’Alliance est évidemment le Président du Rewmi, second à la présidentielle de 2019 avec 20,51% des suffrages. Un balèze politique dont le ralliement a créé un tremblement de terre politique.

Et depuis lors, Macky Sall et Idrissa Seck nomment aisément leur alliance « Mbourou Ak Soow » ce qui signifie, le mélange du « pain et du lait caillé ». Mais dans une stratégie d’alliance encore plus forte et imbattable, Macky vient de monter d’un cran en déclarant ce qui suit : « Je voudrais lui dire que ‘’ponsé bi neex na lool. Ponsé bi nex na, surtout qu’il y a maintenant un autre qui est venu apporter du gloria »…Son alliance avec Idrissa Seck sera renforcée par « un autre qui apporte du Gloria (un lait en renfort) ».

Qui est celui qui vient en renfort à l’alliance ?

Macky Sall est un politicien redoutable et il ne s’allie pas avec des petits calibres. De tous les politiciens Sénégalais, Macky Sall a choisi le plus représentatif : Idrissa Seck. Et aujourd’hui, Si Macky annonce l’arrivée d’un renfort politique, c’est que ce dernier doit être aussi balèze que Idrissa Seck. Et qui parmi les politiciens de l’opposition, peut être susceptible de créer avec Macky Sall et Idrissa Seck, une alliance invincible ? Le gloria est à 100% un membre influent de l’opposition…

Si nous enlevons le « très » radical Ousmane Sonko qui pèse aujourd’hui plus que Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall que Macky considère comme un homme instable et peut être un « fou », et Papa Abdoul Mbaye de l’ACT qui ne pèse pas grand-chose, tout comme son allié du Congrès de la renaissance démocratique (CRD), Mamadou Lamine Diallo de Tekki, on peut citer ces opposants qui pèsent lourds…Et ils ne sont pas nombreux : Karim Wade, Khalifa Sall, Pape Diop, Malick Gakou, Cheikh Bamba Dieye et à la limite…Madické Niang.

Qui parmi ces opposants dont l’alliance avec Macky peut créer un séisme politique ? Les alliances avec Madické, Gakou, Cheikh Bamba Dieye ne feront pas autant de bruit que l’alliance Macky-idy…Il reste Pape Diop, Khalifa Sall et Karim Wade. Qui parmi ces trois peut être le Gloria de Macky Sall ? Selon la déclaration de Khalifa Ababacar Sakll hier à Fatick disant qu’il serait « allergique au lactose » pour écarter toute idée de rapprochement avec Macky, l’ancien maire de Dakar peut être écarté de la liste des possibles « Gloria »…

Il ne reste plus que deux opposants : Karim Wade et Pape Diop

Cela ne fait aucun doute, le gloria est parmi ces deux opposants. Et xibaaru est en mesure de vous révéler le nom de « Gloria »…Rendez-vous demain pour l’identité du « gloria » révélée par un marabout