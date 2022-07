Le « monstre » de Benno reprend du service…il veut éliminer Macky

Le troisième mandat continue d’être au cœur de l’actualité. Alors que le président Macky Sall continue d’entretenir le flou, la question a ressurgi en pleine campagne pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Benno Bokk Yakaar, qui cherche les voix des sénégalais, aura une grosse épine sous le pied si elle ne règle pas la question. Et si le troisième mandat est sorti des placards, c’est parce que le taille-ailleurs (tailleur) de la Constitution s’est encore lancé dans son jeu favori, celui de faire croire aux sénégalais que le chef de l’Etat peut briguer un autre mandat en 2024.

Entre Mary Teuw Niane et son ancien collègue Ismaïla Madior Fall, c’est la guerre par presse interposée. Et la question du troisième mandat est la cause de cette passe d’arme. Dans une publication, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur avertissait le président Macky Sall des dangers de suivre les « laudateurs » qui gravitent autour de lui. Le candidat malheureux aux élections locales estime que si Macky Sall suit ces personnes, il risque de subir le même sort que son prédécesseur. Un avertissement que le tailleur de la Constitution digère mal.

« Qui se sent morveux, se mouche », dit l’adage. Ismaila Madior Fall, qui s’est vu dans cette liste de laudateurs, est sorti de son silence. En tentant de répondre à Mary Teuw Niane, le « laudateur en chef », a produit un long texte pour uniquement dire que des sénégalais sont pour un troisième mandat et d’autres sont contre cette forfaiture. Pire, le natif de Rufisque a bafoué tous ses idéaux en tant que constitutionnaliste. Dans la réponse qu’il a servie à Mary Teuw Niane, on sent nettement qu’il est toujours dans sa logique de pousser Macky Sall au suicide politique.

Pour le tailleur de la Constitution, la question sur le troisième mandat de Macky est banale et ouverte. Oui ! il a bien raison, la question est certes banale mais elle est verrouillée. Et c’est lui-même qui a mis les verrous sur cette question. Ismaila Madior Fall avait déclaré à la face du monde que le chef de l’Etat ne pouvait briguer un autre mandat en 2024…

« La Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L’article 27 de la Constitution dit : le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », telle était sa position sur la question en 2017.

Mais après avoir goûté aux délices du pouvoir, l’ancien ministre de la justice semble ne plus vouloir perdre ses privilèges. Il tente par tous les moyens de valider la candidature de Macky Sall en 2024. Il serait judicieux de rappeler à Ismaila Madior Fall que la limitation des mandats est devenue une exigence dans toutes les démocraties majeures. Et les sénégalais ont suffisamment démontré que le troisième mandat est le seul point de discorde entre eux et le chef de l’Etat. D’ailleurs l’opposition, qui peine à attaquer Macky Sall sur le terrain de ses réalisations, s’accroche au troisième mandat pour battre campagne.

L

e chef de l’Etat est averti ! S’il suit les laudateurs, il finira mal. Les sénégalais ne veulent pas entendre parler de troisième mandat. Aucun tailleur de la Constitution ne peut leur faire changer d’avis. Tous les théoriciens du troisième mandat ne sont mus que par leurs propres intérêts, leur donner langue et oreille, c’est signer une fin anticipée. Macky Sall a besoin de purger son entourage d’ici 2024 sinon, ils seront le cancer qui rongera le reste de son mandat. Une personne avertie en vaut deux !

En tentant de descendre le professeur Mary Teuw Niane, Ismaila Madior Fall s’est mélangé les pinceaux. L’éthique commence par la parole donnée et le professeur devrait le savoir mieux que quiconque. Vouloir plaire au chef ne devrait pas le pousser à ravaler son vomi. Le troisième mandat est non négociable et aucune Constitution sur mesure ne peut changer cet état de fait. Il incombe au président Macky Sall d’en tirer toutes les conséquences. Mais suivre IMF, c’est sortir par la plus petite porte.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru