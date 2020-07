Le MRV soutient Cissé Lô et plaide pour la paix des braves…

Le Mouvement pour la Refondation des Valeurs (MRV) vient de se prononcer sur l’actualité politique nationale marquée par la flambée des attaques, parfois, au-dessous de la ceinture entre ténors du parti présidentiel.

Mamadou Gueye et camarades ont pris fait et cause pour l' »honorable député Moustapha Cissé Lô et, non sans, appeler à une union sacrée autour de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour maintenir la dynamique d’émergence en cours : » Le contexte ne s’ y prête pas. Les attaques teintées d’insultes, déballages et autres injures nous détournent de l’essentiel. Nous devons aller vers une convergence de vue et non à des divergences qui nous rapetissent. Aujourd’hui, tout le monde regrette cette montée de l’ adrénaline au niveau du landerneau politique sénégalais mais, une chose est sûre : on ne doit pas faire porter tout le bonnet d’âne à l’ancien Président du Parlement de la CEDEAO. Ce dernier est un symbole d’abnégation, de fidélité, de courage, de loyauté. Il a très tôt cru au leadership du Président Macky et, dans un contexte très chargé », s’est expliqué le jeune Coordonnateur national du MRV. Mamadou Gueye, de poursuivre : » On doit aller creuser au fond des déclarations du Président Moustapha Cissé Lô et non de vouloir rester en surface pour pérorer, parler de vétilles, voire de futilités comme on sait bien le faire, d’ailleurs, au Sénégal. Des gens enveniment cette incidence dans la seule volonté de saborder ce que le régime en place est en train d’entreprendre pour le peuple. Le Président Macky a besoin de Cissé Lô. C’est quelqu’un d’intégrer, de débonnaire doublé d’un homme de valeur. Il a eu à le montrer, notamment, à la présidence de l’institution communautaire qu’ il a eu à diriger de 2016 à 2020. Il y a dignement représenté notre cher pays et ses nombreux actions en faveur du bien-être des populations ouest- africaines sont chantés, aujourd’hui, par tous ».

Ibrahima NGOM