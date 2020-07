Aucune présomption d’innocence retenue pour lui

Dès le lendemain de son agression, le jeune Moussa Samba Sow a été mis en garde vue à la Brigade de Gendarmerie de la Foire pendant 8 jours (plus d’une semaine). Vous voyez qu’on avait largement dépassé le délai de rigueur. Ce que ses parents trouvent comme une aberration. Comble du malheur, le chauffeur qui conduisait le véhicule pour son travail n’a vu aucun soupçon peser sur lui en tant que témoin oculaire des faits.

Les deux autres présumés complices ont été entendus, puis libérés leur première comparution. A ce stade, le procureur a interjeté appel et le dossier est retourné à la chambre de accusation mais, le jeune Sow croupit toujours en prison. C’est aberrant. Selon toujours nos informateurs, l’on refuse d’interroger son téléphone portable pour étayer cette thèse du « deal ». Les forces de l’ordre ont procédé à une perquisition dans son domicile pour voir plus clair. On l’a humilié devant les siens par ce qu’il a été enchaîné et tous ses biens mis sens dessus dessous.

Quand la » Brioche Dorée » est accusée d’exercer dans l’informel

Cette affaire Moussa Samba Sow n’est que l’arbre qui cache la forêt. Des agissements répréhensibles des Libanais. Ils exploitent cette entreprise et font dans l’informel. Celui qui est, aujourd’hui, accusé de « deal » dans ce cas de figure ( cf. Moussa Samba Sow) est caissier de formation et, on l’avait recruté comme tel. Il n’est pas recouvreur. Il n’ est nullement prédestiné à faire ce travail. Ces gens-là font du n’importe quoi. Tout y est en état informel. Ils exposent les jeunes sénégalais. En sus, ils les exploitent avec de très maigres salaires, des salaires de misère. Ils ne daignent même pas demander les services de professionnels et, surtout, pour la sécurité des travailleurs et de leurs biens. Une injustice notoire à combattre sur tous les fronts.