Le parti Dëgg Moo Woor inaugure sa nouvelle permanence

RV/Dëgg Moo Woor étrenne sa nouvelle permanence à Keur Cheikh Ibrahima Fall

Ils étaient nombreux, militantes et militants à venir assister à l’inauguration de la permanence du parti à Keur Cheikh, Quartier Général de RV/ Dëgg Moo Woor. C’est un local aménagé pour accueillir le militant, lui donner la parole pour qu’il puisse exprimer librement ses souhaits, poser des questions et être écouté et entendu.

La permanence se veut une véritable école pour accompagner les militants dans la formation à la citoyenneté, les appuyer pour qu’ils puissent s’approprier de leurs droits civiques et de partager les valeurs fondamentales de la république.

Cette maison commune est un cadre d’échanges, de réflexion, de concertation et de partage de questions majeures qui interpellent la nation de manière générale et particulièrement les préoccupations des diourbelloises et diourbellois de la commune et du département. Celles-ci s’articulent entres autres, autour de l’environnement, l’autonomisation des femmes, l’emploi des jeunes et l’artisanat. Les rencontres seront fréquentes pour qu’au finish, un projet de société puisse être élaboré de concert avec les alliés de la mouvance présidentielle pour les joutes locales qui se pointent à l’horizon.

Le parti réitère son soutien à l’action et à la politique gouvernementale, au Président Macky Sall et son ministre Dame Diop. Ce dernier continue d’abattre un travail choc dans la localité depuis sa nomination. Une lueur d’espoir se dessine, prend forme, emplit le terroir et illuminera à coup sûr toute la région de Diourbel.

RV/Dëgg Moo Woor est plus qu’un parti de communication mais un parti d’action à l’image de son Leader Pape Modou Fall qui s’est investi depuis belle lurette à l’épanouissement de la population du Baol à travers des actes phares de haute portée socio-éducative, environnementale et sanitaire. L’on peut accepter volontiers qu’il est l’homme politique qui a le plus investi à Diourbel.

Le travail de mobilisation et de massification se poursuit de plus belle pour que Dëgg Moo Woor soit le parti le plus en vue et le plus représentatif dans le Baol.

Les responsables ont profité de l’occasion pour présenter officiellement le site Web parti aux militants et militantes. Rassemblement pour la Vérité / Dëgg moo woor – Regrouper les bonnes vertus pour construire un pays prospère.