Mary Teuw Niane…Homme de l’année à Saint-Louis

SAINT-LOUIS: LE PROFESSEUR MARY TEUW NIANE, HOMME DE L’ANNÉE 2019

L’année 2019 s’achève avec son cortège de bonheur et de malheurs. Mais également de réussite et d’échecs. Et la vie continue ainsi ! Mais la fin de l’année est aussi un moment privilégié pour choisir et primer non pas les plus méritants, mais les concitoyens qui, de par les actes posés pendant douze mois, ont marqué les esprits. Cette année, comme à l’ accoutumée, des personnalités se sont distinguées au service de la communauté. Mais sans tambour ni trompette ! Le site de référence miroironeline.com, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, a tenté de trier parmi un lot d’hommes et de femmes engagés. En toute objectivité, sans esprit partisan. Surtout sans opportunisme aucun. Ainsi, après avoir échangé avec bon nombre de saint-louisiens, et recueilli leur avis et leurs suggestions, un trio magique s’est dégagé du lot des nominés. In fine, le Pr Mary Teuw Niane a coiffé tout ce beau monde au poteau. A l’unanimité, ” les sondés” ont primé l’attitude irréprochable d’un homme qui a été limogé de son poste de ministre de l’enseignement supérieur aux lendemains de la dernière présidentielle qui a consacré la victoire du candidat Macky Sall, après avoir été un des acteurs principaux de la razzia de la coalition Benno Book Yakaar aussi bien à Saint_Louis commune que dans le département. L’ancien recteur de l’Ugb, neuf mois après les faits, n’a pas bronché et ses partisans sont restés dignes face à l’injustice. Dans le camp du leader charismatique de Bango, l’on a accepté cet acte politique avec philosophie et souffert en silence sans insulter, procèder à des actes de vandalisme. Surtout, sans brûler le drapeau national ! Vu le contexte marqué par les querelles de borne_fontaine entre certains cadors de l’Apr, pense_t_on dans la capitale du Nord, la classe et le calme flegmatique assorti d’un esprit de dépassement sans commune mesure de l’ancien coordonnateur de la coalition Benno Book Yakaar à Saint_Louis, devraient inspirés ces politiciens de basse classe, prompts à déballer, s’ils ne jettent en pâture des institutions de la République comme le chef de l’Etat. Aujourd’hui, rappellent nos interlocuteurs, Mary Teuw Niane, professeur agrégé de mathématiques, a recommencé à dispenser des cours à l’université tout en animant, à ses heures, des conférences. En deuxième position, les saint_louisiens sont tombés sous le charme de l’adjointe au maire Aida Mbaye Dieng. Elle a travaillé avec les maires Ousmane Masseck Ndiaye, Cheikh Bamba Dièye et, aujourd’hui, Amadou Mansour Faye. Avec, à chaque fois, une présence et une disponibilité sans faille. Sa prestance, jamais dérangeante toutefois, fait de cette militante de la Ld, la cheville ouvrière de l’institution municipale. Toujours présente quand les leaders sont aux abonnés absents, Aida Mbaye Dieng brille, à chaque fois, par son absence quand, très rarement, il lui arrive de ne pas défèrer à telle ou telle invitation. A Saint_Louis, les actions menées par le forum Civil, à l’occasion des douze mois de l’année 2019 ne sont pas passées inaperçues. Le coordonnateur régional Mame Latyr Fall et ses collaborateurs ont beaucoup oeuvré pour une gestion, à bon escient, des ressources pétrolières et gazières. Le forum Civil s’est, aussi, beaucoup investi dans le domaine du foncier en essayant de toujours amener les différents protagonistes autour de la table de négociations. Parmi les nombreux dossiers autour desquels le forum civil s’est illustré, cette année, figure en bonne place l’épineux problème de la démolition de concessions à Ngallèle_extension. La nouvelle trouvaille du forum civil qu’est le contrôle citoyen a été bien appréciée dans la cité de Mame Coumba Bang et environs. Durant l’année écoulée, il est difficile de ne pas s’arrêter sur les bons points engrangés par le colonel Abdourahim Kébé. En dépit des arrestations et autres menaces, le chef de file du mouvement pour le civisme, la citoyenneté, le patriotisme a toujours été à la pointe du combat pour soulager la peine des couches vulnérables et des masses laborieuses. Pour compléter notre cinq majeur, Moustapha Dieng, inlassable défenseur des droits des pêcheurs. Dans un secteur où il devient, de plus en plus, difficile de trouver un interlocuteur pour parler des difficultés au quotidien, Moustapha Dieng entretient la flamme de la contestation. Désormais incontournable à Guet_Ndar et sur toute la Langue de barbarie, Moustapha Dieng a, lui aussi, de par ses prises de position sans équivoque pour la cause des pêcheurs, marqué l’année 2019.