Le Parti Socialiste condamne l’agression de la députée Amy Ndiaye

L’affaire Amy Ndiaye Gniby ne laisse pas indifférent le Parti socialiste. Après la sortie des femmes de la coalition Benno bokk yaakaar, c’est au tour des Socialistes d’exprimer leur courroux contre les deux députés de Yewwi askan wi qui avaient violenté, le 1er décembre, la députée et maire de Gniby (Kaffrine).

« Par cet acte odieux, commis de surcroit sur une femme sans défense dans ce haut lieu de dialogue et d’échanges politiques, les auteurs d’une telle forfaiture ont fini de démontrer qu’ils n’y avaient pas leur place. Leur attitude inélégante et barbare, contraire à nos valeurs de civilisation, traduit, de leur part, un manque total de culture démocratique. Le Parti socialiste demeure également solidaire de toutes les initiatives politiques et de droit entreprises par le groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, pour que justice soit faite et que pareille situation ne se reproduise plus », déclare le Ps dans un communiqué.

Par ailleurs, Aminata Mbengue Ndiaye et Cie déplorent « qu’en lieu et place d’une législature de qualité promise par cette opposition-là, celle-ci se livre, depuis l’ouverture de la session, à une forme honteuse de théâtralisation des travaux, en plénière et confond, à présent, l’Hémicycle, à un vaste tatami où elle se permet tous les coups bas, contre l’adversaire ».

Le Ps exprime sa « profonde sympathie à l’honorable Amy Ndiaye Gniby » et « condamne fermement, avec la dernière énergie, ces pratiques d’un autre âge qui constituent une tâche noire au visage de la démocratie ».