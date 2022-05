Le Pastef France et les partisans de TAS se déchirent

Youssoupha Thiam du parti REWUMNGOR de Thierno Alassane Sall (TAS) Répond À Pape Gueye, Coordonnateur De Jeunesse ‘‘patriotiques’’ (PASTEF) De France

Mr Pape Gueye veuillez recevoir mes salutations distinguées.

Je t’ai lu et relu et à la seconde lecture j’ai jugé que peut-être tu te trompais de bonne foi.

Tu nous parles de contrat moral !

Moral dis-tu ?

Ce mot a un sens que tout contredit dans ta démarche car je ne vois nulle morale dans les mots comme “trahison“, “patient psychique “, “jalousie ”, “cupidité “, “haine”, “comportement dédaigneux “, etc

Aucun de ces termes que tu maîtrises, je suppose, pour les avoir utilisés, n’a son équivalent dans les propos de Thierno Alassane Sall !

Il n’a rien dit d’assimilable à ces champs lexicaux d’où tu es allé extirper ces maux qui n’ont établi, en vérité, que ton propre profil psychique face à des arguments clairs de quelqu’un qui n’a fait que dénoncer sans langue de bois cette séquence folle de confusion des genres qui voudrait qu’au Sénégal, désormais, on puisse parler et agir en contradiction avec toutes les normes et tout bon sens républicains au nom de la lutte contre un régime politique dont on produit et reproduit tous les tares qu’on lui reproche et qui légitiment le combat politique pour son éviction du Pouvoir !

Rassure toi Mr Gueye, le jour où TAS aura enfreint les règles morales qui doivent régir un Homme politique digne de ce nom chargé de relever les grands défis en se compromettant dans des actes et comportements irresponsables et immoraux, tu n’auras pas le temps de les dénoncer qu’on aura, nous ses militants, le courage moral et l’honnêteté intellectuelle de lui dire qu’il n’est pas le centre du monde et que nous poursuivrons notre lutte sans lui !

Nous ne nous jugeons pas indignes ni incapables à ce point !

Nous ne fermerons jamais les yeux et ne mentirons jamais pour couvrir le plus petit écart moral de sa part !

Jalousie aussi tu as évoquée, Eh bien comment un homme qui a été à toutes les positions de pouvoir dans une dynamique politique qui lui ouvrait un boulevard pour la magistrature suprême avec la conjonction de circonstances aussi favorables que la posture de Ministre des ressources naturelles du Sénégal, pièce maîtresse de tout l’alchimie carriériste qui le désignait comme un bon dauphin pour la pérennité des intérêts français au Sénégal et qui a refusé de jouer le jeu qui lui aurait procuré tous les faveurs de l’ancienne puissance coloniale et de ses relais locaux pour devenir président de la république…

Comment un tel Homme, ayant craché devant tout cela pour les intérêts supérieurs du Sénégal et le bien-être économique de ses compatriotes peut-il être jaloux d’un quelconque autre Homme politique de ce pays ? L’enjeu intrinsèque du Pouvoir ne pourra jamais rendre plausible cette thèse malhonnête qu’il serait jaloux de qui que ce soit !

Il vient dignement d’où ses concurrents voudraient se hisser et pour certains, à tout prix,y compris la compromission avec mêmes des entités rebelles et des hommes d’affaires véreux sous le silence complice de journalistes et autres leaders d’opinion qui se voient comme les futurs Abdou Latif Coulibaly, Penda Mbow. etc ou dans des positions futures de sinécure !

Cupidité ?

Mr Pape Guèye, si ce terme n’a pas changé de sens dans le dictionnaire, alors comment TAS qui a renoncé à un salaire de 14 millions bruts et 6 autres millions en indemnités et autres avantages pour réduire le tout à 5millions avec rejet de tous les avantages en nature (2voitures de fonction, maison -palace meublées avec piscine, service de sécurité pléthorique, etc)

peut-il être qualifié de cupide ?Lui qui n’aurait jamais accepté les fonds communs de plusieurs millions, hors salaires, que se partagent beaucoup d’administrations publiques dont l’administration des Impôts et Domaines ?

Impulsivité et haine aussi as-tu mentionnées. Je te prie de me pardonner car sur ce point précis mon témoignage sera direct !

Oui j’ai eu l’honneur de lui parler avant mon adhésion formelle à son parti et lui donnant les raisons qui m’ont poussé à quitter la formation politique où je militais avant il s’est félicité de m’aceuillir tout en me disant que tous les motifs de mon acte ne devaient point être sur la place publique si ils devaient renforcer Macky Sall contre Sonko dans le contexte conflictuel d’alors qui les oppose (contexte qui perdure d’ailleurs) sans qu’il n’ait jamais voulu utiliser quoique ce soit de cela jusqu’à ce jour !

Il se borne toujours à rappeler les principes et à défendre la république avec comme seule cible le régime de Macky Sall !

Je suis subjugué par sa haute stature morale et sa lucidité face à toutes les insanités de partisans de Pastef contre lui sans qu’il n’ait jamais sonné la riposte dans nos rangs !

Sonko ,lui ,sait qui est TAS et pas uniquement sur l’affaire des 94 milliards, du soutien d’ Atépa, de Karim Wade,etc( )

Sonko, lui, le salue des deux mains parce qu’il sait, en âme et conscience, les valeurs d’altruisme et de loyauté qui caractérisent TAS!

Ils sont les deux leaders politiques qui se sont le plus fréquentés à sa sortie du gouvernement ( )!

Si TAS cherchait à plaire à Macky en prenant Sonko pour cible il ne resterait pas grand-chose du mythe Sonko !

As-tu lu l’ouvrage “Le protocole de l’Elysee ”?

Lis le Mr Pape Guèye,ce n’est pas un livre difficile!

Mais difficile te sera de ne pas reconnaître que la charge la plus dangereuse et douloureuse infligée au régime et à la gestion de Macky Sall est dans ce livre qui corrige d’ailleurs beaucoup d’erreurs de Sonko dans son livre sur le pétrole sans lui ôter le mérite d’avoir essayé avec les moyens qu’il avait de l’extérieur tandis que TAS, lui, avait mené des investigations de l’intérieur du gouvernement pour l’intérêt national!

Mr pape Guèye ne confond pas diatribes et critiques véridiques,

Diatribe et Critique n’ont pas simplement une différence de nature mais aussi de degrés !

Notre pays doit être changé radicalement dans la sincérité, l’honnêteté et la véridicité !

Oui tout un système doit s’écrouler !

Ce système, selon Sonko lui-même, tenait au 40 ans du Parti socialiste et au 12 ans de Maître Abdoulaye Wade (dont les leaders devraient être fusillés !) et au régime APR en cours.

Comment un projet réel de démolition de ce système et de rupture totale d’avec peut consacrer khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Habib Sy, Aïda Mbodj, ect. comme légitimes et fiables dans l’entreprise révolutionnaire d’un Sénégal Nouveau et vouloir assimiler un Thierno Alassane Sall à un ennemi juste parce qu’il s’est donné comme sacerdoce d’être véridique et honnête dans son action politique en toutes circonstances !

La complaisance que d’aucuns voudraient le forcer n’est pas dans son caractère et c’est cela qui lui a permis de poser les actes concrets les plus emblématiques de la libération Nationale et du sursaut Africain de l’histoire contemporaine, dans l’humilité, l’honnêteté et la pugnacité nécessaires aux défis de l’heure !

Une heure trop grave pour le Sénégal et l’Afrique, trop grave pour que l’on mêle quelque fausseté, turpitudes ou errements que ce soient à ce Combat de réhabilitation et de renaissance Sénégalaises et Africaines que notre génération ne saurait perdre !

Très amicalement Mr Pape Guèye ,Mr le Coordinateur JPS France!

De la part de Youssoupha Thiam,RV #REWUMNGOR