Cameroun : le Pasteur enlève le masque à oxygène d’une malade pour prier…elle meurt

Au Cameroun, un pasteur enlève le masque à oxygène d’une malade pour prier, elle déc.ède

Un drame a secoué l’hôpital régional de Bamenda, au Cameroun, où une patiente est décédée après qu’un homme lui aurait retiré son masque à oxygène sous prétexte de prier pour elle.

Selon les informations disponibles, l’homme, qui n’a pas encore été identifié, a été arrêté peu après l’incident. Lors de son interrogatoire, il a avoué l’acte, affirmant que « l’oxygène est gratuit » et qu’il agissait en suivant « la volonté de Dieu ». Déclarant être chrétien, il n’a montré aucun remords pour ses actions.

La scène a été rapportée par un utilisateur d’Instagram, Towncryer qui a publié une vidéo et décrit les événements.

Selon son récit : « Un jeune homme, qui s’est présenté comme un pasteur, est entré dans l’hôpital et a enlevé le masque à oxygène d’une patiente, ce qui a entraîné son décès. La pauvre femme souffrait d’une infection pulmonaire et ne pouvait pas respirer correctement. Elle était sous oxygène pendant son traitement. Cet homme est entré, a retiré son masque et les perfusions, et a commencé à prier. Quelques minutes plus tard, elle est morte malgré les efforts des médecins pour la sauver. »

Ce tragique incident a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Tandis que certains pointent du doigt les croyances extrêmes de l’homme, d’autres accusent l’hôpital de négligence, se demandant comment un individu a pu accéder si facilement à une patiente dans un service médicalisé.

Source AM