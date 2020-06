Le PDS dépouillé et vidé…Wade le dernier élément

Ces ténors claquent la porte : Le PDS dans la léthargie

Depuis qu’il a perdu le pouvoir, le Parti démocratique sénégalais (PDS) a perdu beaucoup de ses membres imminents. Et la saignée se poursuit toujours, depuis le remaniement des instances de ce parti avec le placement à des postes stratégiques de proches de Karim Wade et la mise à l’écart de tous ceux qui ne lui sont pas favorables.

Me Abdoulaye Wade s’en tient toujours à son plan qui est de faire de son fils Karim Wade, son héritier à la tête du PDS pour qu’il devienne le futur Président de la République du Sénégal. Quitte à se séparer de nombre de ses compagnons pourtant si charismatiques. Le PDS perd sa verve d’antan. Hormis, celui devenu le patriarche pas seulement du PDS, mais du Sénégal tout entier que y a-t-il au PDS ?

Beaucoup d’évènements se produisent dans ce pays. Des événements qui naguère, auraient poussé le PDS à se distinguer en lançant des appels au peuple sénégalais. Normal, pour un parti de la dimension du PDS qui se veut à l’avant-garde des luttes du peuple sénégalais. Seulement, plongé aujourd’hui dans un coma artificiel.

Le dernier remaniement des instances du PDS décidé et opéré par Me Abdoulaye Wade pour baliser le chemin à son fils Karim Wade, a occasionné les départs ou mises à l’écart de Me Madické Niang (candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2019), Oumar Sarr, ancien coordonnateur national, Babacar Gaye, ancien porte-parole, Me Amadou Sall et tant d’autres figures si charismatiques du PDS.

Toutes ces figures parties ou mises à l’écart, aujourd’hui les rênes du PDS sont accaparées par des personnages sans envergure, n’ayant aucun passé politique, incapables à travers leurs discours d’attirer les populations. Ce qui offrait pourtant naguère au PDS toute sa puissance de frappe.

Le PDS, un parti aujourd’hui dans la léthargie la plus profonde. Jusqu’à quand ? Peut-être jusqu’au retour au Sénégal de son exil, Karim Wade, héritier (imposé) de son père.

La rédaction de Xibaaru