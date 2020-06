Ces opposants de Macky toujours en dessous de…zéro

Au Sénégal, il existe une opposition digne et honorable, patriotique et républicaine, intelligente et significative. Par contre, il existe une autre opposition aigrie, méchante, nihiliste, incapable, insignifiante et désavouée par les Sénégalais.

Dans ce conglomérat de vendeurs d’illusions, on remarque les trois mousquetaires : Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall, l’ami des américains qui attendent toujours ce qu’il les avait promis, objet de son exclusion du Gouvernement.

Ces derniers sont tellement jaloux du Président Macky SALL qu’ils prient chaque jour pour son échec.

Pour cela, lls ne souhaitent rien de bon au Sénégal. Toujours perdants jamais vainqueurs, ils sont toujours laminés et ridiculisés durant toute leur carrière politique.

Ils n’ont jamais gagné un seul bureau de vote et personne ne les prend au sérieux. À chacune de leurs sorties malheureuses et ridicules, ils s’engouffrent d’avantage dans les futilités et le risible.

Ces insignifiants, sans aucun crédit, devenus la risée du peuple, n’existent politiquement que par la générosité des médias qu’ils divertissent de par leurs déclarations accusatrices et sans fondement qui rivalisent si bien Louis De Funès.

Ils souffrent péniblement du succès galopant du Président de la République, de ses prouesses, réalisations et bilan radieux, et de sa belle popularité toujours majestueuse car toujours plébiscité par le peuple.

Malgré les tapages médiatiques forcés, ces épouvantails politiques en panne d’inspiration peinent à exister parce que jamais pris au sérieux.

Ces éternels fiers abonnés des 0,00% aux différentes joutes électorales amusent la galerie politique en permanence.

Ils partagent le malheur d’avoir tous été expulsés du gouvernement pour incompétence et déloyauté et méritent tous d’être traîné devant la Haute Cour de Justice car ayant tous trahi la patrie mais l’État n’a pas de temps à perdre avec des zéros toujours en dessous de zéro.

Le Sénégal n’a jamais connu un Premier Ministre aussi nul et aussi incompétent qu’ Abdoul Mbaye. Cet état de fait était tellement visible et flagrant qu’un autre ancien Premier Ministre nommé Idrissa Seck avait fait la remarque et demandé au Président Macky SALL de renvoyer ce banquier incompétent et encombrant qui était très bavard mais très nul lorsqu’il s’agissait de produire des résultats et qui était à l’origine du malheur des Sénégalais.

Jamais la machine d’un gouvernement du Sénégal n’a été aussi grippée que celle sous Abdoul Mbaye.

Cet adepte des échecs qui doit tout à son brave père s’est également illustré lorsqu’il a mordu la poussière avec sa coalition de la honte appelée « Joyyanti ».

En tant qu’ ancien Premier Ministre, il a été ridiculisé, désavoué, humilié par les électeurs Sénégalais qui ne voulaient même pas faire de lui un semi-député rescapé au plus fort reste: laminé dans son propre bureau de vote et zéro député sur le plan national pour une liste d’un ancien Premier Ministre, un zéro toujours au dessous de zéro.

Le Président Macky SALL ne boxe pas dans la même catégorie que ces charmeurs de serpents inscrits dans la catégorie très discutée des » yawou diaal » politiques.

Macky SALL reste le meilleur Président et le meilleure tacticien politique. Il reste le meilleur dans la gestion des affaires publiques.

Macky SALL gagne toujours. Il n’est pas comme vous et ne le sera jamais. Lui, c’est un vainqueur. Il a toujours gagné :

Vainqueur en 2007 au premier tour en tant que Directeur de campagne de Wade ; Vainqueur en 2012 pour sa première participation en tant que candidat à une éléction présidentielle; Vainqueur haut la main avec son parti aux élections municipales de 2014; Vainqueur haut la main, au premier tour à l’élection présidentielle de 2019.

Son bras droit, le redoutable et efficace Premier Ministre, actuel Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence de la République Mahammed Boun Abdallah Dionne, à lui seul, a remporté avec succès et brio, en tant que tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, sans qu’il soit besoin que le Président Macky SALL lève le petit doigt, les élections législatives de 2017, il a laminé et écrasé toute l’opposition réunie.

Donc « THIOUTHI DEY KHAM LEKAM »

Me Diaraf SOW SG national parti ADAE/J.