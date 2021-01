Le brillant plaidoyer de Ibrahima Sène sur les droits de l’homme et des Peuples

Mon opinion sur le débat « Droit de l’Homme, versus Droit des peuples »

Par Ibrahima Sène

A moins que l’on ne comprenne pas les valeurs de l’Occident que je récuse comme étant destructrice de l’Humanité, l’on ne peut pas savoir la différence entre « Droit de l’Homme » qui ne peut pas être contre les « droits des peuples, de leurs familles et de leurs enfants », et le « Droit de l’homme réduit au droit de l’individu », libéré de toute responsabilité familiale et sociale, et livré à ses pulsions sexuelles qui déterminent sa vie.

Ce sont les droits de l’individu portés en sacerdoce qui ont favorisé l’épanouissement de l’homosexualité chez les hommes et chez les femmes, au point de leur faire renoncer à leur responsabilité naturelle de contribuer à la régénération de l’Humanité en refusant, au nom de leur orientation sexuelle, volontairement, de se mettre en couple sans pouvoir procréer.

Ce sont ces valeurs -là occidentales que l’on veut universaliser au nom des « droits de l’Homme », que d’autres peuples refusent, non pas pour des considérations religieuses, mais bien pour des considérations humaines qui fondent les peuples à partir des familles.

C’est pour cela que les peuples à religion dominante musulmane ou chrétienne se retrouvent dans ce même combat avec des peuples asiatiques comme la Chine.

Ce n’est pas pour rien, dans les législations occidentales, qu’on institue le « droit des femmes et des enfants », tout en mettant en veilleuse, les « droits de la famille » sans lesquels, l’existence sociale de la femme ne serait pas différente de celle des animaux, à savoir, donner du plaisir aux mâles les plus puissants, et faire des enfants à leur charge.

C’est pour cela que les femmes cherchent à se faire plaisir elles- mêmes et à ne plus faire d’enfants pour sortir de ce calvaire où la destruction de la famille par le capital les a mises, et luttent pour avoir droit à l’avortement, même si leur vie ou celle de l’enfant n’est pas en danger.

Par contre, le « droit de la famille » devrait lui reconnaître, pour sa propre perpétuité et celle du peuple, le droit à l’avortement là où sa vie ou celle de son enfant est en danger.

Ces valeurs occidentales, ne sont, en fait, pas des valeurs sur lesquelles ces sociétés ont été fondées, mais sont des valeurs que secrète le Capitalisme qui exploite la violation, dans la famille, des droits de la femme et de l’enfant par l’inceste, le viol et la pédophilie, pour les extraire du milieu familial et les exposer au marché, en les transformant en « marchandises ». Et surtout cela permet au Capital de réduire les coûts de reproduction de la main d’œuvre qu’il exploite.

En effet, les travailleurs dans une famille sont parvenus, dans leur lutte de classe, à faire supporter une partie de plus en plus croissance de la reproduction de leur force de travail par le Capital, dont, aujourd’hui, l’objectif de plus en plus affirmé, est de les réduire au maximum.

C’est ainsi, qu’avec des travailleurs « pacsés » et « homo », pas de charge d’allocation familiale ou autres prestations sociales dont les familles ont besoin pour vivre décemment et en toute sécurité.

C’est ainsi, en parvenant à détruire la famille pour mettre à sa disposition l’individu libre de toute charge sociale et confinée dans son orientation sexuelle, le Capital vise, se faisant, à détruire les « peuples » pour n’avoir à faire qu’avec des individus internationalisés par le Capital et le digital, dotés d’une même culture qu’il a produite, pour mettre le monde entier à son service, tout en cherchant à vider le travail de tout contenu humain par la robotique, l’intelligence artificielle, le e-commerce, pour, en définitive, à travers des manipulations génétiques, fabriquer l’individu déshumanisé dont il rêve, pour mettre fin à toute possibilité de contestation de son hégémonie…

C’est pour cela, le principal défi de cette troisième décade du troisième millénaire, c’est la lutte pour le droit de la famille, de la femme et de leurs enfants, comme cellule de base du peuple, dont les droits devraient s’imposer à tout droit d’un individu ou d’un entrepreneur privé que le Capital voudrait présenter comme « universel » !

Cela passe inévitablement par la lutte contre le Capitalisme libéral financier et digitalisé, pour mettre fin à l’appropriation privée des nouvelles technologies digitales et biotechnologiques, et à la soumission des Banques Centrales aux Etats, et non plus comme instrument au service du Capital financier.

En Afrique, les Gouvernants ont senti cette menace des valeurs occidentales secrétées par le Capitalisme, en adoptant une « Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples », contrairement à leurs homologues dans les sociétés occidentales, qui disposent de « Charte de Droits de l’Homme et des Femmes » !

De même au Sénégal, le pays dispose d’un « Ministère de la Famille de la Femme, de l’Enfant et du Genre », et s’oppose de toutes ses forces à la légalisation du mariage gay, là où en France, l’on a affaire à un « Ministère de la Femme, de l’Enfant et du Genre », où le « mariage gay » et « l’adoption d’enfant pour tous » sont légalisés, en attendant la « procréation pour autrui » qui va installer un » véritable marché légal pour bébé » pour les riches homo !

Ainsi, les valeurs sociétales forgées par le Capital en Occident ne devraient en aucun cas prévaloir dans nos pays, au nom de la sauvegarde de notre espèce humaine, et au-delà de l’Humanité. Tout entière.

Ibrahima SENE – PIT/Sénégal