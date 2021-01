Seydou Diouf pour le couplage des élections législatives et Présidentielles en 2024

Seydou Diouf a déclaré que l’organisation des élections locales en 2021, les Législatives en 2022 et la Présidentielle en 2024 pourrait entraîner le pays dans une situation de campagne en permanence et l’empêcherait de travailler.

Le Secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc), l’a fait savoir ce dimanche lors de l’émission Jury du dimanche où il a été l’invité de Mamoudou Ibra Kane. Le député prône l’idée de couplage de certaines élections, notamment la Présidentielle de 2024 avec les Législatives qui sont prévues en 2022.

Poursuivant sa réaction, Seydou Diouf se dit favorable à des couplages des élections. « J’estime que nous devons avoir une réflexion sur le séquençage des élections. Si l’on maintient les Locales en 2021, les législatives en 2022 et la présidentielle en 2024, le pays n’aura pas le temps de travailler. Organiser les locales et les législatives en même temps pourrait être une option. Une autre option serait d’organiser les locales en 2022 et essayer de coupler les législatives et la Présidentielle », soutient-il sur Iradio et Itv.7