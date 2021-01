Brésil…on tue les homos et Travestis et transsexuels

Dans un Brésil dirigé par un président ouvertement homophobe, la communauté LGBT en fait les frais. Les agressions à l’encontre de ses membres n’a fait qu’augmenter. Les personnes «trans» en première ligne.

175 personnes trans ont été tuées en 2020. C’est 51 de plus que l’année précédente. Un chiffre publié, ce vendredi 29 janvier 2021, jour de la visibilité trans au Brésil, par l’Association nationale des travestis et transsexuels. C’est aussi le reflet d’un discours de haine qui s’est installé et banalisé, comme l’a constaté à Rio Sarah Cozzolino qui s’est rendue dans une maison d’accueil.

Source RFI