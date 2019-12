Le Plan de Khaf pour être…président en 2024

Contacts, visites de terrain… : Ce que mijote Khalifa Ababacar Sall

Depuis sa sortie de prison, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall multiplie les visites et contacts. Il a rencontré des personnalités politiques et religieuses à l’intérieur du Sénégal, et s’était également rendu en France où il a réussi à nouer des contacts et remobiliser ses troupes.

L’ancien maire de Dakar a un agenda et est en train de dérouler un programme. Il vient de rencontrer l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade, et ce vendredi à 15 heures, il doit se rendre chez Bougane Guèye Dany, le patron du groupe de presse D-médias. A l’issue de cette visite, il est annoncé une importante déclaration de Khalifa Ababacar Sall. L’ancien maire de Dakar va-t-il enfin révéler la méthode qu’il entend mettre en place pour lutter efficacement contre le régime du Président Macky Sall.

En le faisant condamner dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, le pouvoir avait du coup réussi à écarter Khalifa Ababacar Sall de la course à l’élection présidentielle de février dernier. Khalifa Ababacar Sall nourrit toujours l’ambition de devenir prochain Président de la République du Sénégal en 2024. D’ici là, il se prépare d’autres échéances électorales. Celles qui se déroulent dans l’immédiat sont les Locales.

Il est certain que pour ces Locales, Khalifa Ababacar Sall fera tout pour obtenir une coalition large de l’opposition pour affronter les candidats du pouvoir. L’on comprend ainsi aisément le sens des démarches entreprises par Khalifa Ababacar Sall qui veut peser de tout son poids pour pouvoir faire face au régime du Président Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru