Le PLD/And Suqali félicite le Président Macky Sall

Le PLD/And Suqali adresse son salut respectueux à l’Armée nationale dont l’engagement héroïque vient de permettre la restauration de l’intégrité territoriale et de l’autorité de l’État dans certaines parties du sud de notre pays. Il exhorte toutes les filles et tous les fils du Sénégal, au-delà de toute considération politique, à apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur redoutable mission de sauvegarde de la tranquillité de nos populations.