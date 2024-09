Le poisson qui annonce l’Apocalypse repêché aux Etats Unis

Un rare poisson-ruban découvert mort annoncerait l’arrivée de catastrophes naturelles

Récemment, un mystérieux poisson des profondeurs marines rarement observé a été retrouvé flottant à la surface de l’océan de la côte de San Diego. Cette créature, qui ressemble à un serpent, a déconcerté les scientifiques. Explications.

Ce poisson-ruban argenté mesure 3,6 mètres de long. Comme l’a rapporté la Scripps Institution of Oceanography dans un communiqué, il a été découvert par un groupe de plongeurs et de kayakistes à La Jolla Cove, au nord du centre-ville de San Diego. C’est seulement la 20e fois qu’un spécimen de cette espèce s’échoue en Californie depuis 1901.

« Les poissons-rubans, parfois connus sous le nom de poissons de l’apocalypse, ont une réputation mythique de prédicteurs de catastrophes naturelles ou de tremblements de terre, bien qu’aucune corrélation n’ait été prouvée », a notamment expliqué la Scripps Institution of Oceanography. En outre, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, ces spécimens peuvent mesurer plus de 6 mètres de long et vivent normalement dans une partie profonde de l’océan appelée zone mésopélagique, que la lumière ne peut pas atteindre.

Les nageurs ont rapporté ce spécimen sur le rivage à bord d’une planche à pagaie. Il a ensuite été transféré par une camionnette. Les scientifiques du NOAA Southwest Fisheries Science Center et de Scripps ont prévu de réaliser une autopsie pour déterminer la cause de son décès.

Source DGS