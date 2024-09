Mort de la presse, démythification des « Serigne », liberté restreinte…Le Projet de

C’est la première fois au Sénégal qu’une décision du Palais va à l’encontre de la puissante cité religieuse de Touba. C’est aussi la première fois que des tik tokeurs, influenceurs et vidéastes amateurs sont invités au palais en lieu et place de la presse professionnelle. Les nouvelles autorités sont à contre-courant des régimes précédents. C’est la rupture annoncée par les anciens opposants arrivés au pouvoir. Mais les impactés du changement radical sont la presse, la liberté d’expression, l’opposition et même les foyers religieux.

Depuis 1960, c’est la première fois qu’une demande émanant de Touba se heurte à un refus. Et ce qui irrite les fervents talibés de la cité religieuse, c’est la circulation de cette lettre de refus sur les réseaux sociaux. Et pire, certaines vidéos du directeur des moyens généraux de la présidence qui circulent, montrent son aversion envers les tarikhas et surtout à l’encontre de Serigne Touba fondateur du mouridisme. Comment en est-on arrivé à une telle extrémité ? Certains se demandent pourquoi le président de la république garde-t-il encore Cheikh Omar Diagne à la présidence de la République ?

Et pourtant depuis leur arrivée, le président de la République et son premier ministre ont effectué plus de 5 voyages chacun à Touba et dans les autres foyers religieux. D’un côté, ils montrent leur affection pour les Tarikhas et d’un autre, ils laissent leurs partisans lyncher les guides religieux sur les réseaux sociaux. L’administration aussi s’éloigne de la gestion des cités religieuses. Les dernières inondations ont rendu pénible le dernier Magal de Touba. La crise à l’ONAS (office National de l’Assainissement du Sénégal) n’a pas facilité les travaux à Touba. Et ce n’est pas uniquement à Touba que les difficultés existent.

La presse aussi vit des moments très difficiles. La presse professionnelle se voit reléguée au dernier plan derrière des amateurs. Le Palais et la primature ne veulent plus voir la presse privée traditionnelle qui existe depuis les années 80 avec Promotion, Walfadjri et bien plus tard, le groupe Sud, le groupe Com7, GFM et DMédia…Tous ces organes de presse qui se sont battus pour avoir une place honorable dans le monde des médias sont délaissés au profit de presses informelles et d’amateurs qui se font appeler Tik tokeurs et influenceurs.

« La presse privée sénégalaise n’est plus invitée à couvrir les activités du palais et de la primature. A la place des journalistes, nos confrères de la Rfm informent que ce sont des Tik Tokeurs et des médias amis qui assurent la communication du projet Pastef. Des professionnels des médias y voient une censure déguisée. C’est pour cela que certains d’entre eux se sont insurgés contre cet état de fait » rapporte un journal de la place qui relaie la colère des journalistes…

« Effectivement, ce constat on l’a fait dans notre rédaction. Au début, on leur accordait un peu le bénéfice des circonstances atténuantes parce qu’on se disait que c’est un régime qui vient d’arriver et qui a besoin de temps pour mettre en place les équipes. Malheureusement, au fur et à mesure, on s’est rendu compte qu’il y a une volonté délibérée de ne pas convier les médias classiques, de faire confiance aux Tik Tokeurs et aux influenceurs des réseaux sociaux et on a pris acte » a déclaré le rédacteur en chef du quotidien Enquête, Mor Amar, sur la Rfm.

Avec l’isolement des médias professionnels au profit d’amateurs, c’est la liberté d’expression qui est menacée. Des journalistes isolés et menacés par la primature, des autorités qui snobent les foyers religieux, c’est un tout autre Sénégal qui se dessine sous nos yeux avec les nouvelles autorités. Un Sénégal où on démythifie les guides religieux, un Sénégal ou la presse est marginalisée, un Sénégal où parler librement devient risqué car les « patriotes » sont prêts à tout pour protéger leur « PROJET »…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn