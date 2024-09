La stratégie de com’ d’Amadou Ba…un silence qui fait grand bruit

Le Sénégal a connu des hommes politiques qui ont su faire parler d’eux. Idrissa Seck en fait partie. Affectueusement appelé Idy, il a marqué sa génération. Il a su développer sa propre stratégie. Après avoir perdu la dernière élection, Amadou Ba semble suivre la voie tracée par le leader du parti Rewmi. L’ancien compagnon de Macky Sall est en train de faire parler de lui alors qu’il est loin du théâtre des opérations. La prochaine sortie de l’ex premier ministre va faire grand bruit. Sera-t-il en mesure de copier le génie politique de l’ancien PM de Wade ?

Quand un leader politique parle, l’on décrypte un plan de communication de sa part, soit pour appâter ses souteneurs ou se rendre visible sur le plan politique. Idrissa Seck connu pour ses sorties médiatiques a adopté ces dernières années un silence qualifié de stratégique. Quand Idy ne parlait pas, tout le monde se posait des questions. Les «khalwas» (retraite spirituelles) du patron de Rewmi font partie de sa marque de fabrique. Grand communicant, il savait maintenir le suspense.

Candidat à la dernière élection présidentielle, Idrissa Seck était resté muet comme une carpe sur la situation politique du pays. C’était l’omerta totale sur le report de la Présidentielle, la libération des détenus politiques…un silence qui indisposait ses partisans. Mais on reconnaît là la marque de fabrique de l’élève de Abdoulaye Wade et son Premier ministre entre 2002 et 2004. Après avoir perdu sa bataille contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Amadou Bâ a adopté la stratégie de com’ de Idy.

Depuis qu’il a reconnu sa défaite, au soir du 25 mars 2024, Amadou Ba communique peu. Les rares sorties de l’ancien premier ministre se comptent. Dans un communiqué publié au mois de juin, le candidat malheureux s’était engagé à mettre en place un cadre politique porteur d’une «nouvelle orientation et d’une nouvelle dynamique». Depuis lors, l’ancien premier ministre joue la carte de la discrétion. Il fait le tour des foyers religieux. Il commente rarement l’actualité politique actuel. Et selon son entourage, il prolonge la période de grâce du nouveau régime.

Chef de l’opposition, Amadou Ba refuse d’être un opposant radical. Il tisse sa toile dans le plus grand silence. Un silence qui se passe de tout commentaire. Chez ces alliés et une certaine presse, le candidat malheureux à la présidentielle paufine son plan de riposte. Si on en croit un journal de la place, l’ancien Premier ministre a même fait le choix de mettre en place un parti politique, signe de sa rupture totale avec sa famille politique de l’Alliance pour la République (Apr).

Selon ce quotidien, Amadou Bâ devrait se dévoiler le 9 septembre prochain, la date arrêtée, pour le moment, pour le lancement des activités du parti. Une date qui n’est ni confirmée ni infirmée dans l’entourage de l’ex PM.

Pour l’opposition, ce silence de Amadou Ba n’est autre chose qu’un signe de faiblesse. En se murant dans ce silence, l’actuel chef de l’opposition ferait tout pour éviter de se frotter aux nouveaux tenants du pouvoir. Pour pallier ce silence de l’ancien premier ministre, une nouvelle génération d’opposants mènent l’offensive contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Plus jeunes, ces opposants n’y vont pas par le dos de la cuillère. Ils tirent à boulets rouges sur le Président et son premier ministre. Mais cela est loin d’ébranler le silence du candidat malheureux.

Même si Sonko qui a repris ses activités politiques ne cite pas nommément Amadou Ba, il reste son plus grand problème. S’il commence à s’opposer réellement, le chef de la nouvelle opposition va leur créer d’énormes problèmes. Mais d’ici là, son silence reste un grand mystère pour ses adversaires et ses alliés. Personne ne sait pourquoi il ne se prononce pas sur l’actualité politique. Ces adversaires veulent savoir ce qu’il prépare. Car faut le dire, ce silence est loin d’être normal. Surtout pour l’homme qui doit conduire la politique de l’opposition. Pour ses alliés, «son silence dérange».

Mais Amadou Ba reste inébranlable. Tout comme Idrissa Seck, il se prépare patiemment dans son petit coin. Les sénégalais s’attendent à du lourd lors de sa prochaine sortie. L’ancien premier ministre a vraiment intérêt à assurer son rôle de chef de l’opposition. C’est la seule manière pour lui de faire de bons résultats aux prochaines élections législatives !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn