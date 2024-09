Suppression du HCCT : Le Parti Socialiste apporte son soutien à Aminata Mbengue Ndiaye

MOTION DE SOUTIEN À LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU PARTI SOCIALISTE MME AMINATA MBENGUE NDIAYE

Les cinq commissions (Politique-Stratégie-Ouverture-Alliance ; Financement-Ressources et dépenses ; Communication et Médias sociaux ; Massification-Jeunesse et Femmes ; Orientation-Idéologie-Valeur-Programme)ont toutes décidé de présenter chacune une motion de soutien et d’encouragement à la Secrétaire générale du Parti socialiste, Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales. Ce séminaire s’est tenu dans un contexte politique chargé, caractérisé par l’initiative des nouvelles autorités de dissoudre des institutions républicaines, cinq mois après l’élection présidentielle de mars 2024. Le Parti socialiste se trouve à un tournant crucial et décisif de son évolution politique au Sénégal et doit faire montre de sa capacité à se réinventer et à s’adapter face aux dynamiques politiques changeantes pour affronter les réalités géopolitiques et géostratégiques nationales. Le Parti socialiste, réuni en séminaire du Bureau politique du 31 août au 1er septembre 2024, exprime son soutien indéfectible et ses fervents encouragements à la Secrétaire générale du Parti socialiste, actuellement Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT). La Secrétaire générale du Parti socialiste accomplit et continuera d’accomplir une tâche remarquable dans le pays. Sa gestion exemplaire du Parti a permis non seulement de préserver la stabilité interne, mais également de renforcer le leadership du Parti socialiste. Sous sa direction, le Parti navigue avec compétence à travers les défis politiques, à joué un rôle central à dans le choix, l’investiture et l’élection du candidat de la coalition BBY. Par conséquent, le Parti socialiste exprime son soutien total et sa fidélité à la Secrétaire générale du Parti socialiste et l’encourage à rester engagée dans sa mission avec détermination. Le Parti socialiste est convaincu que, sous sa direction, le Haut Conseil des Collectivités territoriales continuera de jouer un rôle essentiel dans le pays, comme il en a été lors de la présidence de feu notre regretté Secrétaire général du PS et Président du HCCT Ousmane Tanor Dieng, à qui nous rendons un hommage respectueux, pour le triomphe des valeurs démocratiques et pour la promotion du développement harmonieux de notre nation. Fait à Dakar, le 1er septembre 2024. Pour le Parti socialiste

Le Bureau politique