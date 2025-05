Élections municipales à Kaolack : Ansoumana Dione a choisi son candidat

Elections municipales de 2027 à Kaolack : Ansoumana DIONE appelle à soutenir la candidature de Moussa FALL.

Pour les élections municipales de 2027, extrêmement déterminantes pour les différentes localités, Ansoumana DIONE appelle à soutenir la candidature du Président de l’APRODEL, Monsieur Moussa FALL pour la Commune de Kaolack. Selon le grand défenseur des droits des malades mentaux, il n’y a pas un seul profil meilleur que celui de ce digne fils de Kaolack, vu son engagement à beaucoup travailler pour l’amélioration des conditions de vies de ses concitoyens. Moussa FALL, Maire de la Ville de Kaolack à partir de 2027, cela est possible. Alors, mobilisons-nous !

Aujourd’hui, il appartient à l’ensemble des dignes fils et filles de Kaolack de faire de la candidature de Monsieur Moussa FALL à la Mairie de Kaolack, leur propre affaire pour faire de cette Ville carrefour un poumon économique et social pour le développement du Sénégal. Et, vu toutes ses énormes potentialités, notamment avec sa position centrale, Kaolack devrait jouer un rôle important dans la promotion de plusieurs secteurs. Pour ce faire, il va falloir choisir des dirigeants locaux ayant les compétences, le parcours et l’expérience requis et Moussa FALL en est un.

C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, j’apporte mon soutien à la candidature de Monsieur Moussa FALL, pour une victoire éclatante et sans équivoque dans l’intérêt de notre Commune. Il s’agit en vérité de rendre un hommage mérité à un homme qui s’est sacrifié pour sa localité et ce sera le moment pour nous populations de Kaolack de lui témoigner notre reconnaissance. Nous ne pouvons pas avoir une personnalité plus déterminée que le Président de l’APRODEL, d’où l’obligation et la nécessité pour toutes les forces vives et autres citoyens de Kaolack, d’y œuvrer.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)