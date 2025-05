Asphyxié par le Pastef…Barth commet une grosse erreur politique

Barthélémy Dias fait partie de la longue liste des leaders politiques qui ne brillent plus depuis que Ousmane Sonko et son parti sont aux commandes. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) l’a réduit à sa plus simple expression. Alors que les patriotes sont aux commandes, le poulain de Khalifa Sall est en train de commettre un sucide politique. Une très grosse erreur à rectifier pour éviter de sombrer dans les abîmes de l’oubli.

L’annonce a été faite, ce dimanche, par certains médias. Selon les confrères, le leader de Taxawu Sénégal serait en voie de se séparer de son camarade, qui pourrait être considéré comme son numéro 2. Cette personne n’est autre que Barthélemy Dias. Selon ce qui se dit, l’ex-maire de Dakar devra acter officiellement, dans les prochaines heures, sa séparation avec son mentor, Khalifa Sall.

Mais cette séparation devrait se faire «à l’amiable». C’est le maire Barthélemy Dias qui a d’ailleurs souhaité «créer sa propre entité politique». Ce samedi, lors d’une rencontre avec les délégués dans le cadre d’échanges sur la restructuration de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall a annoncé que l’ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur «va poursuivre sa carrière politique en solo». Un sujet que les deux hommes politiques, qui se connaissent bien d’ailleurs, auraient abordé ensemble.

Barthélémy Dias se projette-t-il alors vers 2029 ? Une question qui sera certainement développée dans les prochaines semaines. Mais l’ancien maire de Dakar est sur le point de commettre une grosse erreur politique. Barth ne pèse pas encore lourd pour affronter en solo le Pastef. Ces résultats à l’élection présidentielle le prouvent* à suffisance. Sous la bannière de la coalition Samm Sa Kaddu, il a même été battu dans son propre bureau de vote. Le Pastef l’avait devancé de 38 voix.

Pour ne rien arranger, Barthélémy Dias a perdu son mandat de député et sa mairie. Par lettre en date du 11 décembre 2024, le chef de l’administration territoriale a notifié à Dias-fils sa démission de son mandat de maire de la ville de Dakar. Ce, après avoir été saisi par Beyna Guèye, «Électeur inscrit sur les listes électorales de la Commune de Mermoz-Sacré Cœur, aux fins de prononcer votre démission de la Ville de Dakar en votre qualité de conseiller municipal, pour cause d’inéligibilité suite à votre condamnation par décision n°219 du 16 février 2017 du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar, confirmée par Arrêt n°535 du 21 septembre 2022 de la Cour d’Appel de Dakar et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême par arrêt n°76 du 22 décembre 2023 ».

C’est ainsi que conformément aux articles L29, L30 et L277 du Code électoral que le Préfet écrivait : « je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification de la présente ». Depuis lors, Barth s’est éloigné des questions politiques. D’ailleurs, il ne brille plus comme auparavant. Et ces attaques contre Ousmane Sonko l’ont beaucoup affaibli. Les deux anciens amis sont désormais devenus des ennemis politiques.

Actuellement, c’est le leader de Pastef qui tient le haut du pavé. Ce serait suicidaire de l’affronter sans un force politique. Et la force politique de Barthélémy Dias c’est Taxawu Sénégal et Khalife. Prendre ses distances avec eux c’est aller en guerre sans armée et sans arme. A lui tout seul, Dias-fils ne fait pas le poids face à Sonko. Et Khalifa ne laissera sûrement pas son parti pour suivre un politicien qui se reconstruit.

En décidant de lancer son propre mouvement, Barthélémy Dias va-t-il se situer dans quel bord ? Du côté de l’opposition, il sera obligé de recommencer à zéro. Et de par son passé avec Ousmane Sonko, il ne peut plus faire partie du Pastef. Alors, l’ancienne maire de Dakar devrait repenser cette question de lancer son propre mouvement. Le Pastef a clairement démontré qu’il fallait avoir le soutien du peuple, surtout des jeunes, pour être au sommet. Et Barth n’a aucun des deux. Pire, sans Taxawu, il n’a plus une base politique solide !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn