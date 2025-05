Dialogue national : Le mouvement «Sénégal NAFA» salue l’initiative du président Diomaye

Motion de soutien du Mouvement Sénégal NAFA à l’appel au Dialogue

national

Le Mouvement Sénégal NAFA salue l’appel au Dialogue national lancé par Son

Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. En perpétuant la Journée du Dialogue national au 28 mai 2025, le Président Faye démontre sa volonté de rassembler toutes les composantes de la Nation autour de la table des discussions, afin de repenser de système politique pour consolider et renforcer, dans un esprit d’anticipation, la paix civile, la démocratie et le progrès social.

Notre mouvement accueille avec enthousiasme et responsabilité cette initiative fédératrice, convaincu que le dialogue inclusif est le meilleur chemin vers des solutions durables aux défis de notre pays.

Depuis sa création, le Mouvement Sénégal NAFA a toujours prôné l’unité nationale, la justice sociale et la participation de tous aux grandes décisions. L’appel du Président Faye s’inscrit pleinement dans ces valeurs que nous partageons. En relayant vigoureusement cet appel, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel au Chef de l’État dans sa démarche de construction d’un Sénégal nouveau, fondé sur l’écoute et la concertation. Nous invitons l’ensemble des forces vives de la Nation – partis politiques, société civile, leaders d’opinion, jeunes, femmes, diaspora – à se mobiliser et à contribuer activement à ce Dialogue national. Il s’agit d’une occasion unique de bâtir ensemble les bases d’un avenir politique commun plus serein et plus prospère.

Conscient de l’enjeu historique de ce dialogue, le Mouvement Sénégal NAFA s’engage à y participer de manière active et constructive sous l’égide de la « Coalition Diomaye Président ». Nos représentants apporteront, dans les ateliers et forums de discussion, la voix de nos militants et sympathisants de tous horizons. Nous veillerons à ce que les préoccupations citoyennes sur le système politique soient portées au cœur des échanges.

En tant que membre de la majorité présidentielle, nous croyons fermement que la diversité des opinions est une richesse pour notre démocratie : c’est pourquoi nous sommes prêts à écouter, à dialoguer avec respect et ouverture, y compris avec les formations de l’opposition et les voix critiques. Le succès du Dialogue national reposera sur la sincérité des débats et la capacité de chacun à mettre l’intérêt général au-dessus des intérêts partisans.

À cet égard, le Mouvement Sénégal NAFA tient à affirmer avec force son attachement à un écosystème politique ouvert. Cela signifie pour nous un cadre politique transparent, inclusif et participatif, où chaque citoyen, acteur politique, etc. a sa place et sa voix dans la prise de décision. Ainsi, les citoyens sénégalais doivent être les acteurs prépondérants de la refondation politique en cours : tout ce qui se décide pour l’avenir du pays doit se faire avec eux et pour eux. La souveraineté nationale appartient au peuple ; à ce titre, nous veillerons à ce que le peuple demeure le pivot central de toutes les transformations à venir.

Dans cette perspective, nous saluons tout particulièrement la mise en place de mécanismes innovants de participation citoyenne. La plateforme numérique JUBBANTI, lancée par le gouvernement, illustre parfaitement cette ouverture démocratique. Conçue pour recueillir les contributions de chaque Sénégalais, y compris de nos compatriotes de la diaspora, elle offre à tous un accès direct aux débats du Dialogue national. Comme l’a souligné le Dr Cheikh Guèye, facilitateur du Dialogue national, « JUBBANTI n’est pas un simple outil, c’est une promesse de transparence, une promesse d’inclusion, de participation et d’appropriation du processus du dialogue national ». Le Mouvement NAFA encourage vivement les citoyens à s’approprier cet outil et à y exprimer librement leurs idées et propositions.

Me Pape Mamaille DIOCKOU

Président du Mouvement Sénégal NAFA et membre de la Conférence des leaders de la Coalition « Diomaye Président »