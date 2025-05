Effondrement d’un immeuble à Ngor : Trois (3) personnes arrêtées

Nouveau rebondissement dans l’effondrement partiel d’un immeuble à Ngor, survenu le jeudi 8 mai 2025, ayant causé deux morts et un blessé. Selon des informations exclusives de Seneweb, les gendarmes de la Brigade de proximité de Ngor ont arrêté trois personnes : l’entrepreneur M. F., le responsable de l’engin de chantier C. N. et le conducteur de l’engin M. C.

Après le drame, les trois suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux de cette unité de la compagnie de Dakar pour homicide involontaire et blessures involontaires. Ils pourraient également être poursuivis pour destruction de biens appartenant à autrui. Sauf changement de programme, ils seront déférés ce lundi au Tribunal de grande instance de Dakar.