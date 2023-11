Côte d’Ivoire : Le policier tire sur un instituteur qui « drague » sa fiancée

A GUITRY : SOUPÇONNANT SA FIANCÉE D’INFIDÉLITÉ, UN POLICIER BLESSE UN INSTITUTEUR ET TIRE DEUX BALLES SUR SA MOTO

Une scène de jalousie impliquant un policier et instituteur a failli virer au drame, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre 2023, dans le village de Gnambouasso, dans la sous-préfecture de Guitry. Le Sergent de police G.G.F., a blessé l’instituteur B.E.W.E. et tiré deux balles sur sa moto sous prétexte que ce dernier entretient des relations intimes avec sa fiancée A.C.E. également institutrice.

Le village de Gnambouasso situé dans la sous-préfecture de Guitry, dans la Région du Lôh Djiboua, a frôlé un drame dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre 2023. Le sergent G.G.F, en service au commissariat de Lakota, a agressé B.E.W.E., instituteur à l’EPP Attokro, dans la sous-préfecture de Guitry parce qu’il soupçonne ce dernier d’entretenir des relations intimes avec sa fiancée A.C.E., institutrice à l’Epp Gnambouasso. Comme si cette agression ne suffisait pas, le policier en colère a tiré deux balles sur la moto de l’instituteur.

Le Policier quitte Lakota pour Gnambouasso

A en croire nos sources à Gnambouasso, la nuit des faits, le sergent qui soupçonne l’instituteur de partager la nuit avec sa fiancée, quitte la ville de Lakota où il est en service, sans permission. Direction, Gnambrasso où enseigne sa dulcinée A.C.E. à l’école primaire du village. Le flic est convaincu qu’en procédant ainsi, il pourra surprendre sa fiancée et l’instituteur en question. Une fois sur les lieux, il monte la garde et quelques minutes plus tard, il surprend sa femme à l’arrière de la moto de l’instituteur, en provenance d’une veillée religieuse.

Est-ce là, la preuve de l’infidélité de sa fiancée ? Le policier n’a pas le temps de se poser cette question. Pour lui, les preuves sont suffisamment parlantes. Dès lors, son sang fit un tour. Et c’est la bagarre. Au cours de l’altercation, le policier blesse l’instituteur au visage. Il profère des menaces à sa fiancée et à l’instituteur, avant de sortir son arme et tirer deux coups de feu sur la moto de l’enseignant.

Satisfait d’avoir accompli sa mission, le sergent de police retourne dans la même nuit à Lakota où il réside, en emmenant son enfant d’environ deux ans.

Si la vie de l’instituteur est hors de danger, son engin a subi des dégâts importants, avec la roue avant crevée.

Le lendemain des faits, soit le samedi 11 novembre 2023, la brigade de gendarmerie de Guitry saisie, s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constations. Sur place, elle a récupéré une douille et interpellé l’institutrice (la fiancée du policier) pour nécessité d’enquête. Quant à l’instituteur blessé, il a porté plainte auprès de la gendarmerie.

Selon nos sources, l’arme du sergent de police a été retirée et gardée à l’armurerie du commissariat de Police de Lakota. Il devra s’expliquer devant sa hiérarchie. Le compte à rebours ne fait que commencer.

Source Linfodrome