Tournée économique : Le Président Macky Sall a Kédougou ce lundi

Le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement effectuent une tournée économique aujourd’hui lundi dans la régions de Kédougou. Conseil interministériel, conseil des ministres, visite de chantier, inauguration…, chargent l’agenda des hôtes.

Les Kédovins vont dérouler le tapis rouge au Président Macky Sall et son Gouvernement, à l’occasion de cette tournée économique. Le Président Macky Sall et son Gouvernement ont multiplié les efforts et investi plusieurs centaines de milliards pour doter la localité d’infrastructures structurantes dans des domaines aussi stratégiques que la santé, la sécurité, l’approvisionnement en eau, l’équité sociale et territoriale, etc. Ce, sans compter les importantes infrastructures routières qui ont changé le visage de la région.

De manière concrète, les populations égrènent, entre autres, l’Hôpital régional Amath Dansokho (plus de 20 milliards FCFA), Route Kédougou-Salémata (85 km). S’y ajoute, selon Senego, la station de traitement et d’alimentation en eau de Kédougou, deux nouvelles brigades de Gendarmerie de proximité à Khossanto et Fongolimbi, le Stade régional de Kédougou, le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), le recasement des impactés des zones minières de Kédougou.