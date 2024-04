« Il faut éviter le populisme dans la reddition des comptes » selon…

REDDITION DE COMPTES ET PURITANISME OSTENTATOIRE…Par Pr Kitane

« En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables » Georges Clemenceau

La rigueur morale du puritanisme anglais a parfois été tournée en dérision pour être présentée comme le contraire de ce qu’elle était censée combattre à savoir la luxure, la débauche et le sensualisme. Le puritain, par une sorte de dialectique ironique, a été caricaturé comme un être hostile au plaisir : il ne s’abstient pas seulement de chercher du plaisir, il a peur de voir quelqu’un jouir. Il ne faudrait donc pas que dans ce pays également on tombe dans une sorte de « puritanisme » dans la gouvernance politique.

Ce n’est pas la richesse qui est suspecte, c’est plutôt l’enrichissement par vol, par concussion et par corruption qui doit être prévenu et combattu. Les Sénégalais sont fatigués, épuisés par des promesses jamais tenues, ils sont piégés dans une sorte de supplice de tantale.

Nul n’a donc le droit de leur faire croire qu’une cure vomitive de milliards volés serait une panacée pour mettre fin à leurs difficultés, que c’est parce que les anciens régimes ont détourné les deniers publics que les Sénégalais sont dans cette situation de végétation existentielle. Ce qui est ordinaire dans une république ne devrait jamais être exprimé comme une trouvaille extraordinaire ou comme une prouesse.

La première vertu de la sanction en ce qui concerne la mal gouvernance, c’est l’émulation à l’exemplarité dans la gestion des affaires publiques. On ne sanctionne pas pour sanctionner ni pour humilier : on sanctionne pour donner l’exemple, et dieu sait que c’est encore insuffisant. Dans une république de citoyens vertueux, la probité est ordinaire, car l’éducation se charge de faire l’essentiel et ce, en amont. On nous rétorquera que l’éducation a besoin de la punition, ce que je peux parfaitement comprendre (sans forcément le partager), mais je répondrais que la meilleure éducation se fonde sur la liberté et la responsabilisation.

Je ne suis pas un adepte de l’impunité, ce serait absurde : si la société a elle-même défini les modalités de la sanction pour les criminels, elle a bien ses raisons. Ce que nous voulons dire est simple : il faut juste se limiter à ce que la république a établi comme pratiques ordinaires au lieu de chercher à en tirer un profit personnel.

La reddition des comptes est un principe normal, courant et banal en république. En faire un évènement exceptionnel est par contre une anomalie républicaine. Cette presse qui s’enflamme et ces politiciens qui s’en délectent immodérément sont certainement motivés par autre chose que par une exigence républicaine de transparence et de redevabilité. La république a ses lois et ses traditions, et elles transcendent les régimes : s’en servir comme trophée relève par conséquent du populisme.

L’exigence de reddition des comptes devient suspecte et peu efficiente quand elle est accompagnée de tintamarre. La république a suffisamment d’instruments et d’institutions pour régler la question de la transparence et de la reddition de comptes et ce, sans tambour ni trompette. Nous devons veiller à ce que le folklore et le populisme ne prennent pas le dessus sur le fonctionnement institutionnel de la république.

L’on se rappelle les titrailles des journaux entre 2012 et 2014 quand Macky Sall annonçait en grande pompe une reddition sans complaisance des comptes : chaque jour des titres comme « Révélation autour de… », « Scandales de… », « Carnage financier », brefs, des titres qui hurlent plus qu’ils ne disent quelque chose. Le résultat est connu : non seulement on n’a pas vaincu la mal gouvernance, mais les sanctions n’ont jamais été prises (du moins le public n’en a aucune infirmation). On nous a même annoncé des centaines de milliards recouvrés mais dont la couleur n’a été jamais vue par l’Assemblée nationale.

La preuve que les rapports ne sont jamais pris au sérieux par les hommes politiques, c’est le recyclage par les nouvelles autorités d’anciens ministres et directeurs (des régimes précédents) épinglés dans des Rapports de gestion. On a rétorqué que les Rapports d’inspection et de gestion ne sont pas des verdicts, ce qui est vrai !

Mais si c’est vrai pour eux, ça doit l’être également pour ceux qui sont présentement mis en cause. Le mieux serait donc d’éviter toute forme de populisme et de laisser la justice hériter des dossiers qui le méritent : toute autre attitude n’est que voyeurisme et ostentation malsaine.

Alassane K. KITANE