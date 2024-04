Pr Kitane : « les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques »

Je suis citoyen, donc je parle…Par Pr Kitane

Plus de 54% des électeurs sénégalais ont voté pour le président Diomaye. Il est présenté comme un homme droit et juste. Ce choix montre par conséquent que les Sénégalais aiment majoritairement le bien, la vertu, le travail. Les manichéens sont allés même jusqu’à dire que les bons ont voté pour lui. Quelle aubaine de savoir qu’il y a autant de sénégalais bons ou qui aspirent à la vertu. Tout cela présage d’un renouveau politique et citoyen dans notre pays. Alhamdoulilah !

Néanmoins, ce serait une illusion dangereuse de vouloir, sous le prétexte du principe que lorsque la majorité se dégage, tout le monde doit s’y conformer, fermer la bouche aux esprits libres et aux opposants. Le conformisme protocolaire des cent jours est une absurdité : la citoyenneté démocratique recommande la participation des citoyens aux affaires publiques. Chaque acte important posé par le gouvernement doit susciter des délibérations. Comment voulez-vous la liberté d’apprécier positivement le choix des membres d’un gouvernement et refuser aux autres la même liberté de l’apprécier selon leur niveau de conscience ?

La nomination d’un gouvernement, dans tous les pays démocratiques, suscite des controverses. Vouloir clore le débat en arguant que c’est celui qui est élu qui a le droit de choisir qui il veut nous ramène à la tyrannie. Le chef n’est pas un omniscient. Il peut faire de très mauvais choix. On n’a vu ici un ministre nommé (sous Wade) et déchu le lendemain. On a vu (sous Macky) un directeur de cabinet qui n’est pas de la hiérarchie A, un directeur de société aussi.

On nous a vendu l’idée que si le gouvernement Sonko a pris du temps à être connu, c’est à cause des enquêtes de moralité (une véritable argutie car des enquêtes de moralité on en a toujours fait dans ce pays et dans les mêmes circonstances), mais alors : pourquoi des gens épinglés par des rapports dans les gouvernements Wade et Macky ont réussi à passer le filtre ?

Un homme qui prétend apporter une rupture dans la gestion de l’Etat ne devrait pas recycler des gens jadis épinglés par des rapports.

