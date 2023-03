Le candidat Macky Sall a-t-il le droit de se présenter en 2024 ? C’est une question avec des réponses suivant les camps politiques. Si pour l’opposition, c’est un non catégorique, soutenu par la parole donnée de Macky Sall et la limitation de l’exercice à deux mandats par l’article 27, pour la majorité, c’est un oui rendu possible par la Constitution. Dans ce sens, on ne parlerait pas de 3ème mandat, mais de deuxième quinquennat. Des positions motivées par des intérêts politiques qui ne lient pas le professeur de Droit, Mody Gadiaga.

Sur le plateau de la Sen Tv, l’enseignant a tranché le débat. « La loi de 2016 issue du référendum, c’est noir sur blanc et c’est jugé avec une fermeté rarement prononcée. Le mandat conféré en 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. Qu’on le veuille ou non, cette décision du Conseil (constitutionnel) que, par ailleurs, personne n’osera plus qualifier d’avis, est bien dans l’ordonnancement juridique du Sénégal avec deux réponses. La première conséquence, déjà tirée et vécue, fut que la durée du mandat de 2012 n’a pas été réduite à 5 ans.

L’article 27 issu du référendum, fixant la durée du mandat à 5 ans, n’a donc pas été appliqué au mandat de 2012, celui-ci étant hors de sa portée. C’est la première conséquence. Elle a été tirée, elle a été vécue. La deuxième conséquence est le comptage du nombre de deux mandats consécutifs visé à l’article 27 ne peut avoir comme premier terme que le mandat de 2019 à l’exclusion de 2012, là aussi hors de portée de la loi nouvelle», a expliqué le Pr Mody Gadiaga repris par Le Quotidien.