Cette rencontre a permis aux jeunes, de différents domaines socioprofessionnels, à travers tout le Sénégal, de discuter directement avec le président de la République, afin de lui formuler leurs doléances, mais surtout de connaître les obstacles dans la matérialisation des directives présidentielles.

Le mouvement DIEUM KANAM, tout en réitérant son engagement indéfectible à Son Excellence, le président de la République Macky SALL, lui suggère de tenir plus souvent cette rencontre.

Le mouvement DIEUM KANAM de concert avec les jeunes et les femmes, exige des responsables nommés, à appuyer les efforts du président de la République, dans les nombreux investissements en faveur des jeunes et des femmes pour l’emploi et l’entrepreneuriat.

Il exhorte les ministères, directions et agences nationales, à apporter tout l’appui nécessaire aux jeunes entrepreneurs et demandeurs d’emploi, dans les conditions requises de transparence, de régularité et de crédibilité, et à accompagner le relèvement socio-économique du pays.

Le mouvement DIEUM KANAM demande au gouvernement de fixer, au plus vite, la date des élections locales, suivie de la date des élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, qui terminera son mandat de 05 ans, le 31 octobre 2021.

Le mouvement DIEUM KANAM rappelle l’obligation et la responsabilité qui incombent aux acteurs politiques de conforter la dynamique positive née des décisions prises ces derniers mois dans les travaux de la commission du dialogue politique, afin de renforcer encore davantage notre vitalité démocratique.

Le mouvement DIEUM KANAM, constatant que ce quinquennat est dédié aux jeunes, comme promis par le président de la République Macky SALL. Constatant, que les jeunes devraient être responsabilisés davantage dans les institutions de notre République.

C’est pourquoi, tout en saluant l’excellent fonctionnement de l’ascenseur social de notre République.

Le mouvement DIEUM KANAM, fait part au président de la République, de la candidature de son président Monsieur LASS BADIANE, comme en 2016, au poste de président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales(HCCT).

Une institution républicaine qui traduit encore votre vision à rapprocher davantage les citoyens de leurs gouvernants pour une gestion participative et inclusive.

NABAR