Le Président Macky Sall honore trois anciens combattants (Photos)

Ousmane Badji, Djibril Mané et Bouna Barr, ce sont les trois tirailleurs, décorés par le Président, Macky Sall. Bouna Barr, disparu il y a peu, a été représenté par son fils. Ils ont été élevés à la dignité de commandeurs dans l’Ordre national du lion par le Président Macky Sall. Ces derniers font partie du rang des derniers revenus au bercail le 28 avril 2023.

« Une cérémonie de décoration de tirailleurs est toujours un moment particulier d’émotion et de souvenirs puisque votre parcours sort de l’ordinaire », a déclaré Macky Sall. « Quitter sa famille à la fleur de l’âge pour aller combattre dans de lointaines contrées, en terrain inconnu et dans des conditions climatiques jamais vécu auparavant, est assurément une épreuve hors du commun », a dit le Président de la République. Enfin, pour le Président, cet hommage rendu aux tirailleurs, n’est que justice. Et ils méritent d’être offerts en exemple.