CAN 2023 : la Côte d’Ivoire s’incline contre le Nigeria (0-1) et se met en difficulté

La Côte d’Ivoire s’est inclinée 1-0 contre le Nigeria dans sa CAN 2024, rafraîchissant largement l’ambiance du stade Olympique Alassane Ouattara. Dans le choc de cette deuxième journée du groupe A, les Éléphants ont brisé leur défense sur des Super Eagles dangereux en contre et buteurs sur penalty. La Côte d’Ivoire est désormais troisième de son groupe, revivez le match avec les commentaires de nos journalistes.

Le Nigeria se frotte à la Côte d’Ivoire, pays organisateur, après son entrée en lice décevante contre la Guinée équatoriale (1-1). Victor Osimhen et ses coéquipiers vont devoir montrer plus d’efficacité en attaque s’ils veulent aller déranger les Éléphants, qui auront le stade Alassane Ouattara derrière eux.

En face, les Ivoiriens avanceront avec la confiance accumulée lors de leur premier match contre la Guinée-Bissau, qui s’est soldé par une victoire 2-0. C’est un choc de géants qui s’annonce entre deux des favoris de cette CAN 2024, dont le vainqueur, s’il y en a un, pourrait s’emparer de la première place du groupe.

Les Super Eagles terrassent les Éléphants !

Après une première période très équilibrée, les Nigérians se sont montrés plus tranchants dans le second acte et ont fini par faire plier les Ivoiriens sur pénalty. Impuissants, les joueurs de Jean-Louis Gasset n’ont jamais été en mesure de trouver la solution pour égaliser. Le Nigeria rejoint la Guinée équatoriale en tête du groupe A, alors que le Côte d’Ivoire passe à côté de la qualification et retombe à la 3e place. Coup de tonnerre à Abidjan !

Source RFI