Présidentielle 2024 : Maux et mots autour d’un communiqué politique (Par Serigne Saliou Fall)

EN AMONT DE LA PRESIDENTIELLE 2024 : MAUX ET MOTS AUTOUR D’UN COMMUNIQUE POLITIQUE.

Base de motivation: «…Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs» ; «Ceux qui écoutent la parole, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Versets 17-18.

Fiche synoptique:

Intitulé : «Table Ronde Digitale autour du courrier intitulé : «Requête aux fins d’une reprise du contrôle du parrainage suite aux manquements relevés lors du contrôle de validation adressé au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Courrier signé par 43 candidats pour le rétablissement des candidats invalidés lors du contrôle des parrainages».

Base de référence: Tribune Numéro 4099 page 3. 24Heures Numéro 2009 page 1-7. Soleil Numéro 16088 page 2. Dakartimes Numéro °1542 page 1-7. Autres source d’informations crédibles.

But: Restitution-Partage-Appropriation opportune du contenu dudit courrier. Mise en lumière-Compréhension des tenants et aboutissement du courrier ci haut référencié. Pédagogie-Instruction-Connaissance-Relecture-Introspection sur les contours du courrier. Réflexion-Partage-Point de vue suite au regard introspectif et examen du courrier. Appréciations-Entendement sur les questions et réponses auxquelles s’adresse ledit courrier. Démarrage d’une campagne digitale de diffusion du courrier.

Effets Escomptés: Revaloriser-Matérialiser le courrier dans ses lignes saillantes et descriptives. Promouvoir les enjeux d’un contrôle transparent du parrainage. Amorcer une campagne électorale présidentielle mettant en relief la nécessité absolue d’une élection inclusive, démocratique, transparente. Accréditation du courrier par le peuple.

Retombées: Introspection-Promotion-Vulgarisation-Appropriation-Intériorisation du contenu du courrier. Prise de conscience de la bonne gouvernance politique au bénéfice d’une élection de paix.

Activité: Cadre d’échange interactif digital sur le courrier. Circonscription du courrier dans l’option inclusive des candidats et candidates recalés. Sensibilisation sur la portée et la teneur du courrier. Mettre sur le landerneau politique un processus électoral clair, limpide. Donner au peuple les raisons devant éliminer tout désir, envie, appétit pour recaler des candidats et candidates jugés aptes de compétir. Leurs parrainages en due forme aidant.

Sponsors/Parrains /Personnes Ressources /Ambassadeurs de Bonne volonté: Le peuple, la diaspora dans toutes ses catégories socioprofessionnelles. Membres de la société civile. Partis politiques de toute obédience. Autres personnalités et organisations de bonne gouvernance publique. Cible: Réseau sociaux. La jeunesse : actrice et bénéficiaire d’une élection sans heurt.

Financement: Participation volontaire.

Initiateur : Coalition Digitale Sénégal 2024 Election Inclusive- Démocratique- Régulière- Transparente.

Perspectives: Election Présidentielle 2024 sans heurt tenu dans la sérénité, la sécurité, la cohésion sociale. Election d’un Président de la République suite à la vérité et sincérité des urnes du 25 Février 2024. Implantation d’un Sénégal où il fait bon de vivre dans la paix et le bien-être. Faisabilité: Approche TIC par ses dérivés technologiques.

Début: Date de diffusion du courrier.

Fin: En amont du démarrage de la campagne électorale par le positionnement des candidats et candidates retenus sur une base de parrainage sans entorse, ni embûche.

Evaluation: Au quotidien dès le démarrage.

Concepteur: Serigne Saliou Fall Président du Comité Scientifique de la Coalition Digitale Sénégal 2024 Election Inclusive-Démocratique-Régulière-Transparente.

DAKAR 18 Janvier 2024.