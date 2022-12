Le prêtre organisait des séances de s3xe avec des religieuses

Un prêtre jésuite qui serait proche du pape François a été accusé d’avoir invité des religieuses à participer à un trio « Sainte Trinité » – et fait maintenant face à des allégations d’abus sexuels et spirituels remontant à des décennies…

Une ancienne religieuse affirme que Marko Ivan Rupnik a utilisé son contrôle « psycho-spirituel » sur elle il y a une trentaine d’années pour lui faire regarder des films pornographiques et avoir des séances de s*xe en groupe qui, selon lui, auraient une signification religieuse, a rapporté le New York Post .

Rupnik, 68 ans, était directeur spirituel d’un couvent en Slovénie et a créé des mosaïques pour des églises, dont une chapelle papale au Vatican.

L’ancienne religieuse a déclaré au journal italien Domani que « le père Marko a commencé lentement et doucement à pénétrer dans mon monde psychologique et spirituel, exploitant mes incertitudes et ma fragilité et utilisant ma relation avec Dieu pour me pousser à des expériences sexuelles avec lui », selon le Daily Mail. .

L’ancienne religieuse qui l’a accusé, aujourd’hui âgée de 58 ans, a déclaré qu’elle s’était plainte des infractions à l’époque, mais a affirmé que ses préoccupations avaient été ignorées pendant des années.

“C’était vraiment un abus de conscience », a-t-elle ajouté.

L’ex-religieuse a déclaré que le prêtre Rupnik l’avait formée et avait pris sa virginité avant de la garder silencieuse en utilisant des tactiques d’intimidation de 1987 à 1994, lorsqu’elle était sœur au couvent.

Elle a affirmé que Rupnik lui avait demandé, ainsi qu’à une autre religieuse, d’avoir des relations s3xuelles avec lui afin de recréer la relation à trois entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Elle ne pense pas être la seule à avoir subi des abus de la part du prêtre. Elle pense qu’il a peut-être abusé jusqu’à 20 femmes.

« Il aurait dû être arrêté il y a 30 ans », a déclaré la religieuse.

En réponse aux affirmations de la religieuse anonyme, l’ordre des Jésuites a appelé d’autres victimes à se manifester : « Vous serez écoutées avec compréhension et empathie ».

Ces dernières allégations ne sont que les dernières d’une série d’accusations contre le prêtre Rupnik, s’étalant sur des décennies. Rupnik, un artiste bien connu de l’Église, a été accusé d’inconduite s3xuelle en Slovénie dans les années 1990, mais ces allégations n’ont été révélées qu’au début du mois.

S’exprimant sur les accusations, l’ordre du prêtre a déclaré que le Vatican avait enquêté sur Rupnik, mais avait statué que le délai de prescription s’appliquait, ce qui signifie que trop de temps s’était écoulé depuis la date de l’infraction présumée pour que des poursuites judiciaires commencent, et que Rupnik ne sera pas puni.

Quelques jours après l’enquête, en mai 2020, le prêtre Rupnik aurait été excommunié – ce qui signifie qu’il a été exclu de la participation aux services de l’Église – pour avoir commis un péché grave dans l’Église : avoir utilisé un confessionnal pour absoudre une femme avec qui il avait eu des relations s3xuelles.

L’excommunication a été levée juste un mois plus tard après que Rupnik se soit repenti.

Le dimanche 18 décembre 2022, le patron de Rupnik, le révérend Johan Verschueren, a lancé un appel pour obtenir des informations supplémentaires ou des réclamations contre Rupnik et a déclaré qu’il souhaitait clarifier certaines questions soulevées par les nouvelles allégations.

Source RDJ