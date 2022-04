Pâques 2022 : L’appel à la paix du Pape François

Face à 100 000 fidèles sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a dédié en grande partie de son message de Pâques à l’Ukraine. Le chef de l’Église catholique a lancé un appel à la paix, mais s’est aussi adressé aux dirigeants politiques.

C’est depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, devant une foule de 100 000 fidèles que le pape a déploré une « Pâques de guerre »: « Nous avons vu trop de sang versé, trop de violence », a-t-il dénoncé.

Le pape dit aussi porter dans son cœur « les nombreuses victimes ukrainiennes, les millions de réfugiés, les vies brisées et les villes rasées ». Il a également lancé un appel à la paix sous les applaudissements: « Qu’il y ait la paix pour l’Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. Qu’une nouvelle aube d’espérance se lève bientôt sur cette terrible nuit de souffrance et de mort ! Que l’on choisisse la paix. »

Message adressé aux autorités politiques

Dans ce message de Pâques, traditionnellement très politique, c’est en tant que chef d’État que François s’est aussi adressé aux autorités politiques: « Arrêtons de montrer nos muscles pendant que les gens souffrent », a-t-il lancé au président russe sans le nommer explicitement.

Le pape qui a aussi salué le signe encourageant des portes ouvertes en Europe pour accueillir les Ukrainiens. Pour autant, prévient-il, il ne faut pas s’habituer à la guerre, il invite même à manifester pour la paix. « Engageons-nous tous à réclamer la paix, depuis nos balcons et dans les rues ! », a exhorté le chef de l’Église catholique. Il a conclu son message en insistant face aux fidèles places Saint-Pierre: « La paix est possible, la paix est nécessaire, la paix est la responsabilité première de tous ! »

Avec RFI