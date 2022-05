Le procès de Barth (encore) renvoyé !

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, devra encore prendre son mal en patience avant d’être édifié sur son sort dans l’affaire du meurtre du jeune Ndiaga Diouf survenu, en décembre 2011, à la Mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Le verdict attendu aujourd’hui, jugée en appel, n’aura pas lieu. Le délibéré a été prorogé au 21 septembre prochain, selon Me Cheikh Koureïssi Ba.

A rappeler que lors du procès en appel, le 2 mars dernier, le Parquet avait requis 5 ans de prison contre l’opposant politique pour « coups et blessures mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d’arme sans autorisation ». Alors que la partie civile réclamait la somme de 150 millions F Cfa, en guise de dommages et intérêts. Pour sa part, la défense avait plaidé non coupable demandant au tribunal d’acquitter Barthélemy Dias.