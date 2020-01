Outre les stars et les courses, soupçons de dopage et de corruption : un tribunal parisien jugera lundi l’ancien président de la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF), le Sénégalais Lamine Diack, ainsi que cinq autres personnes qui auraient été impliqué dans un système de corruption pour protéger les athlètes russes dopés.

L’affaire, qui a éclaté en novembre 2015 avec l’arrestation du leader sénégalais à Paris, évoluait de manière tentaculaire, mettant en lumière d’autres cas controversés qui ont porté atteinte à l’image du sport.

Depuis 2016, la Russie est accusée de dopage institutionnel à grande échelle et la justice française soupçonne également la corruption dans les processus d’attribution des Jeux Olympiques de Rio-2016 et de Tokyo-2020.

A 86 ans, patron de l’athlétisme mondial de 1999 à 2015), il est interdit de quitter le territoire français et pourrait, en théorie, être condamné à 10 ans de prison et à une lourde amende pour corruption active et passive, abus de confiance et le blanchiment organisé.

Sur le banc sera également assis l’un de ses anciens conseillers, l’avocat Habib Cissé, et l’ancien chef du service antidopage de l’IAAF, Gabriel Dollé, jugé pour corruption passive.

En revanche, la justice française n’a jamais pu utiliser l’un des principaux acteurs de l’intrigue, le puissant ancien conseiller marketing de l’IAAF et fils de Lamine Diack, Papa Massata, réfugié à Dakar depuis le début de l’enquête.

Jugé par défaut. ‘PMD’ pense cependant à se défendre par le biais de ses avocats lors des audiences, qui dureront environ deux semaines.

Deux autres protagonistes de l’affaire ne seront pas présents au procès: l’ancien président de la Fédération russe d’athlétisme, Valentin Balakhnitchev, et l’ancien entraîneur national Alexei Melnikov, soupçonné d’avoir facturé de l’argent à sept athlètes russes en échange de leur protection contre les sanctions pour dopage, pour un montant total estimé à 3,45 millions d’euros. Quelques faits qui impliquent également Lamine Diack.

L’affaire a débuté début 2010, avec l’arrivée d’une nouvelle arme dans la lutte contre le dopage, le passeport biologique, qui permet de détecter les variations sanguines suspectes. Cette procédure permet d’établir une liste de 23 athlètes russes suspects en novembre 2011.

Dans le même temps, Lamine Diack, Habib Cissé et Papa Massata Diack multiplient leurs déplacements à Moscou et les processus disciplinaires sont retardés dans le temps, permettant à plusieurs athlètes de participer aux Jeux de Londres-2012, dont certains médaillés, comme Sergey Kirdyapkin (or en 50 km de marche), Olga Kaniskina (argent en 20 km de marche) ou Yuliya Zaripova (or en 3000 m d’obstacles). Ces titres seront supprimés des années plus tard par dopage.

Au cours de l’enquête, Lamine Diack a admis que les sanctions avaient été échelonnées dans le temps pour éviter de nuire à l’image de la Russie, dans une période de négociation des droits de télévision et de parrainage par la banque d’État VTB pour la Coupe du monde 2013 à Moscou.

Diack a également reconnu avoir collecté 1,5 million d’euros auprès de la Russie pour faire campagne en 2012 aux élections présidentielles sénégalaises contre le président suprême du pays, Abdoulaye Wade.

Ses avocats soutiendront que les athlètes russes ont finalement été sanctionnés (principalement en 2014) et que la première chose que Diack cherchait était de sauver l’IAAF de la faillite financière à tout prix.

L’ancien président sera également jugé pour avoir autorisé son fils à s’approprier des sommes importantes lors de négociations avec des sponsors. L’IAAF, présidée par Sebastian Coe, réclame 24,6 millions d’euros de dommages et intérêts aux personnes impliquées dans cette affaire, bien que le total des dommages soit estimé à 41 millions d’euros.

Le processus sera également important car les juges doivent déterminer si les athlètes « propres » sont victimes dans les cas de dopage de leurs rivaux et s’ils peuvent demander une compensation pour cela. L’ex-athlète française Christelle Daunay est devenue une partie civile du processus étant donné qu’elle n’avait pas les mêmes conditions que les autres athlètes, en particulier la Russe Liliya Shobunkhova, qui a dominé le marathon en 2010 et que les chercheurs ont montré qu’elle avait payé 450 000 Des euros pour échapper aux sanctions pour dopage à partir de fin 2011, malgré des données suspectes sur son passeport biologique.

Cela lui a permis de continuer à concourir jusqu’à sa suspension en 2014, comme lors du marathon de Chicago 2011, il a remporté un record pour la Russie. Daunay a terminé cinquième dans ce test, quatrième après la disqualification de Shobunkhova, mais il n’a jamais facturé la prime pour améliorer sa position et ne pouvait pas l’utiliser dans les négociations avec ses sponsors. Réclamez 30 000 euros de dommages et intérêts.

